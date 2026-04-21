Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 21 avril 2026

revue de presse

À Dakar, les chefs d'État africains unissent leurs voix pour une sécurité durable

Le Président de la République du Sénégal, SEM Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, au Centre international de conférences Abdou Diouf.

Placée sous le thème « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? », cette rencontre majeure se tient les 20 et 21 avril 2026. Elle réunit chefs d’État, experts et décideurs autour des enjeux sécuritaires et stratégiques du continent. Les présidents Mohamed Ould Ghazouani et Julius Maada Bio en sont les invités d’honneur.

Dans son allocution, le chef de l’État sénégalais est revenu sur la genèse de ce forum, lancé en 2014, à une période marquée par la montée du jihadisme au Sahel et dans la Corne de l’Afrique. Dès son origine, cette initiative visait à renforcer la réflexion stratégique africaine et à promouvoir des solutions endogènes aux défis sécuritaires. (Source allAfrica)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soudan : Un général paramilitaire déserte les FSR pour rejoindre l’armée

Le conflit soudanais a connu, dimanche, un développement notable avec la défection d’un officier supérieur des Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire engagé dans une guerre ouverte contre l’armée régulière. Le général de division al-Nour Adam, connu sous le nom de « Qubba », a officiellement rejoint les rangs de l’armée nationale, selon des images diffusées par le Conseil souverain du Soudan.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui préside également le Conseil souverain, apparaît accueillant l’officier dans la province du Nord, à proximité de la frontière égyptienne. « Les portes sont ouvertes à tous ceux qui déposent les armes et s’engagent sur la voie de la reconstruction nationale », a-t-il déclaré dans un communiqué, saluant également les soldats ayant suivi al-Nour Adam dans sa défection. (Source Africanews)

UA–AES : A Ouagadougou, Ndayishimiye appelle à un avenir commun

Le président en exercice de l’Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a plaidé lundi pour la construction d’un « avenir commun » entre l’UA et la Confédération des États du Sahel (AES), à l’issue d’un entretien avec le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, à Ouagadougou.

S’adressant à la presse après sa rencontre avec Capitaine Ibrahima Traoré, au palais présidentiel du Burkina, le chef de l’État burundais, également président en exercice de l’UA, a salué l’engagement de son homologue dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que le soutien du peuple burkinabè.

Il a affirmé avoir constaté une situation stable lors de son passage au Burkina Faso, évoquant un accueil chaleureux de la population. Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires au Sahel et sur les perspectives de rapprochement entre l’UA et les pays de l’AES. (Source Apanews)

Algeria Bid Round 2026 : Alger profite de la crise pour s’imposer au centre du jeu énergétique

En lançant dimanche 19 avril son nouvel appel d’offres international sur sept périmètres pétroliers et gaziers, l’Algérie a ouvert de nouveaux blocs à l’exploration. Mais elle a aussi choisi un moment de forte tension régionale pour rappeler aux majors et à l’Europe qu’elle reste l’un des fournisseurs les plus proches, les plus stables et les plus crédibles du bassin méditerranéen.

En choisissant le dimanche 19 avril 2026 pour lancer l’« Algeria Bid Round 2026 » à Alger, le pouvoir algérien a clairement voulu inscrire son appel d’offres dans une séquence internationale tendue.

Sept périmètres d’exploration ont été proposés aux compagnies étrangères dans des zones couvrant notamment Ouargla, Illizi, Touggourt et El Bayadh, avec des ressources présentées comme prometteuses, à la fois en pétrole et en gaz. La phase technique doit débuter le 1er juin, les offres sont attendues pour le 26 novembre et les contrats avec Sonatrach pourraient être signés fin janvier 2027. (Source Afrik.com)

Guinée : Une chanteuse et une influenceuse condamnées pour dérives sur les réseaux sociaux

En Guinée, lundi 20 avril, la justice a condamné la chanteuse Yama Séga et l’influenceuse Maya La Solution à deux ans de prison avec sursis après des insultes virales ayant choqué l’opinion. Des propos jugés attentatoires à l’ordre public.

Le tribunal a reconnu les deux femmes coupables de diffusion de contenus « de nature à troubler l’ordre public » et portant atteinte à la dignité humaine via les réseaux sociaux. Les échanges, largement relayés en ligne, ont suscité un tollé national. (Source Africa Radio)

Afrique du Sud : L'audience de l'influenceur Kemi Seba reportée au 29 avril

L’influenceur anti-occidental, Kemi Seba, a comparu lundi 20 avril devant la Cour de Pretoria. L’audience a été reportée au 29 avril, le parquet souhaitant plus de temps pour étudier la demande de libération sous caution. Kemi Seba, son fils et un troisième co-accusé sont donc retournés en détention provisoire. Le Bénin confirme qu'il va demander l'extradition de Kemi Seba

Le parquet a besoin de plus de temps pour vérifier l’adresse de Kemi Seba dans le pays, ainsi que la véracité de son passeport diplomatique nigérien, explique la procureure.

La défense répond immédiatement qu’elle a des preuves entre ses mains, notamment un document officiel de l’ambassade du Niger. Mais rien n’y a fait, l’audience a été reportée. (Source RFI)

Congo-Kinshasa : Focus - Fin des transactions en dollars dès avril 2027

À compter du 9 avril 2027, la RDC interdira les transactions en espèces en devises étrangères. Une décision forte de la BCC qui suscite débats et inquiétudes.

Depuis plusieurs décennies, le dollar américain s'est imposé comme la monnaie de référence en République démocratique du Congo. Loyers, frais scolaires, soins de santé ou achats importants : dans les grandes villes comme dans les zones frontalières, le dollar cash reste omniprésent.

La décision de la BCC vise à inverser cette tendance et à renforcer la place du franc congolais, seule monnaie ayant cours légal dans le pays. Mais sur le terrain, l'annonce ne laisse pas les Congolais indifférents. (Source Deutsche Welle)

Cote d'Ivoire : e-Justice.ci - Le pays connecte 16 nouvelles juridictions et accélère sa révolution digitale

La modernisation du système judiciaire ivoirien franchit une étape décisive. Ce lundi 20 avril 2026, au Tribunal de Première Instance de Bingerville, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, a procédé au lancement officiel de la connexion de seize nouvelles juridictions à la plateforme e-Justice.ci.

Cette avancée majeure s'inscrit dans la dynamique de transformation digitale engagée par le gouvernement ivoirien, avec pour ambition de bâtir une justice plus accessible, plus rapide et plus équitable. Dans son allocution, le ministre a rappelé que l'amélioration de l'accès à la justice repose sur trois piliers essentiels : la réduction des délais, la sécurisation des actes judiciaires et l'égalité de traitement des usagers sur l'ensemble du territoire. (Source Fratmat)

Le nigérian Terra Industries construira la plus grande usine de drones d'Afrique au Ghana

Alors que les systèmes de défense autonomes conçus par la société sécurisent déjà des infrastructures d'une valeur d'environ 11 milliards de dollars en Afrique, la nouvelle usine se situe dans le cadre d’une stratégie visant à mettre en place une base industrielle de défense souveraine sur le continent.

Terra Industries, une société nigériane spécialisée dans la fabrication de drones et d’autres systèmes de défense autonomes, a annoncé, le dimanche 19 avril, la construction d’une usine au Ghana pour augmenter ses capacités de production et répondre à une demande croissante sur le continent.

Baptisée « Pax-2 », cette usine est en cours de construction sur un terrain d’une superficie de 3 150 m² situé dans la capitale ghanéenne Accra. Elle servira de principale base régionale de production de drones et de systèmes anti-drones destinés à protéger le continent et ses infrastructures critiques. (Source Agence ecofin)

FlyGabon : Lagos comme symbole de la reconquête du ciel africain

Depuis le 17 avril 2026, FlyGabon a lancé sa desserte vers Lagos avec quatre rotations hebdomadaires. Au-delà de l’ouverture d’une nouvelle ligne, cette expansion illustre la volonté de l’État gabonais de renforcer sa souveraineté aérienne, en s’appuyant sur un modèle hybride public-privé pour structurer un champion national capable de s’imposer sur les marchés africains stratégiques.

Dans un contexte où les États africains cherchent à reprendre le contrôle de leurs secteurs stratégiques, le transport aérien apparaît comme un levier clé de souveraineté économique. Au Gabon, cette ambition se matérialise à travers FlyGabon, compagnie détenue à 56 % par l’État, qui accélère son déploiement sur le continent avec une stratégie clairement assumée de reconquête du ciel africain. (Source GabonMediaTime)