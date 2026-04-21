Congo-Kinshasa: Inondations - Près de 90% d'habitants de Kalemie abandonnent leurs habitations

Près de 90% d'habitants des quartiers Kamko et Dav dans la ville de Kalemie (Tanganyika) ont abandonné, depuis quelques jours, leurs habitations habituelles.

Selon la Nouvelle dynamique de la société civile Chunvi ya Congo, ces abandons sont dus à des inondations répétitives provoquées par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga, particulièrement en période de fortes pluies.

Selon Chirac Issa, coordonnateur provincial adjoint de Chunvi ya Congo du Tanganyika, plusieurs maisons sont vidées depuis plusieurs mois.

Il a mentionné notamment deux communes celle de Kalemie et celle du Lac.

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« À Kamko, dans la commune de Kalemie, près de 90 % des habitants avaient fui la montée des eaux. Beaucoup ne sont toujours pas revenus. Même situation dans la commune du Lac, au quartier Dav, où les habitations restent inhabitées et désertées », renseigne-t-il.

Il ajoute que le Boulevard Lumumba, principale artère de la ville de Kalemie, est aussi concerné.

À chaque forte pluie, certains tronçons sont envahis par les eaux, compliquant la circulation et rappelant que les infrastructures restent exposées.

Une situation presque maitrisée

Selon cette structure citoyenne, l'ampleur des inondations observées cette année est moindre par rapport aux années précédentes. Elle souligne que les dégâts enregistrés restent limités en comparaison avec ceux des saisons antérieures.

En 2024, la ville de Kalemie avait connu l'une de graves inondations. La montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga avait causé d'importants dégâts matériels et plusieurs déplacés. Des habitations riveraines du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ont été envahies par les eaux et abandonnées par leurs propriétaires. Écoles, églises, hôtels et routes avaient également été touchés, paralysant une bonne partie de la ville.