Congo-Kinshasa: Kinshasa - Réactions contrastées des Kinois face à l'arrivée du premier lot de migrants

20 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'annonce de l'arrivée imminente en République démocratique du Congo d'un premier groupe de migrants, en provenance des États-Unis, suscite un vif débat au sein de la population kinoise. Entre solidarité africaine, préoccupations sécuritaires et critiques sur la capacité d'accueil du pays, les avis divergent sur l'opportunité de cette mesure.

Pour certains citoyens, l'accueil de ces ressortissants de pays tiers est prématuré au regard des défis internes auxquels la RDC est déjà confrontée. L'instabilité persistante dans l'Est du pays et la situation précaire des déplacés internes constituent, pour eux, des priorités qui devraient primer sur la gestion de flux migratoires internationaux.

Craintes sécuritaires et sociales

Une partie de la population exprime des inquiétudes quant à l'impact social et sécuritaire de cette arrivée :

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Identité et sécurité : Des doutes sont émis sur la maîtrise de l'identité des migrants et le risque d'accentuer l'insécurité locale.

Conditions de vie : Face aux difficultés quotidiennes des Kinois, certains s'interrogent sur les infrastructures prévues pour loger ces nouveaux arrivants.

Responsabilité de l'État : Plusieurs intervenants estiment que le pays n'est pas encore prêt à assumer de telles responsabilités internationales.rep

Un levier de développement et de diplomatie ?

À l'opposé, d'autres Kinois voient dans cette initiative une opportunité pour la RDC de s'affirmer sur la scène mondiale. Ils considèrent que l'ouverture du pays et la gestion constructive des flux migratoires peuvent contribuer au développement national et renforcer la stature diplomatique de la République.

« Le Congo est grand et c'est notre héritage. On doit se donner à faire mieux et à construire chez nous. C'est ce qui fera de nous un pays développé », soutient un habitant favorable à l'accueil.

Ce débat citoyen met en lumière les tensions entre les aspirations au leadership régional et les réalités socio-économiques d'un pays en quête de stabilité durable

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