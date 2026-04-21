Ile Maurice: OMCA reprend Diagnos Clinique et amorce une transformation du secteur

Overseas Medical Care & Assistance (OMCA) a officialisé la signature d'un Memorandum of Understanding marquant la reprise de la gestion de Diagnos Clinique. Cette étape stratégique vise à améliorer le parcours de soins en proposant des services de diagnostic plus rapides, plus efficaces et plus accessibles pour la population mauricienne.

À travers cette nouvelle orientation, OMCA ambitionne d'optimiser chaque étape du parcours patient, depuis le diagnostic jusqu'à une éventuelle prise en charge à l'étranger, grâce à une meilleure coordination entre les services locaux et les partenaires internationaux.

La conférence de presse a réuni plusieurs membres d'OMCA notamment Tasleem Dilloo, CEO, Tawfick Dilloo, Directeur, Shahrukh Dilloo, Managing Director, Aleem Ramankhan, Corporate Governance Director et Zaheer Peerbacus, Head, était également présent.

Du côté médical, plusieurs spécialistes ont participé à l'événement, dont le Dr Ubaid Boolkah, Head Doctor de Diagnos Clinique, le Dr Kulbhushan Singh Dagar, spécialiste en chirurgie cardiaque néonatale, et le Dr Rayaz Ahmed, spécialiste en hématologie et en greffe de moelle osseuse.

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Lors de son intervention, Tasleem Dilloo a rappelé la mission d'OMCA : offrir des soins de haute qualité à des coûts abordables pour les Mauriciens. Il a également annoncé l'arrivée prochaine de nouvelles collaborations stratégiques avec des cliniques privées et des acteurs du secteur aérien afin de faciliter l'accès aux traitements spécialisés.

Autre annonce majeure : le lancement, prévu cette année, de l'application OMCA. Cette plateforme numérique offrira un accès instantané aux services de santé, davantage de transparence, une meilleure gestion logistique et des services de téléconsultation. Elle intégrera aussi des fonctionnalités innovantes, dont l'identification biométrique.

OMCA a par ailleurs mis en avant son partenariat avec Max Healthcare, qui permettra aux patients mauriciens d'accéder à des traitements spécialisés de haut niveau en Inde. Dans cette même dynamique, l'OMCA organisera une conférence de formation médicale continue en collaboration avec C-Care et Max Super Speciality Hospital Saket. L'événement se tiendra le 21 avril au Hilton Mauritius Resort & Spa et réunira la communauté médicale locale.

Deux spécialistes de renom seront à l'honneur : le Dr Kulbhushan Singh Dagar et le Dr Rayaz Ahmed. Au programme : innovations médicales, pratiques cliniques avancées et échanges directs avec des experts internationaux, une initiative visant à renforcer les partenariats et à améliorer les compétences des professionnels de santé mauriciens.