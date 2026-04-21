Maroc: Le président du Parlement dominicain réitère le soutien de son pays à la marocanité du Sahara

Le président de la Chambre des députés de la République dominicaine, Alfredo Pacheco Osoria, a réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, tenus en marge de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), qui a pris fin le 19 avril à Istanbul.

Il a précisé, à cette occasion, que l'élan international et onusien sans précédent, consacrant la justesse de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, renforce la conviction de son pays quant à la crédibilité et la pertinence de la cause nationale, tout en réaffirmant la position constante de la République dominicaine en faveur de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris ses provinces du Sud.

Par ailleurs, M. Pacheco Osoria a fait part de la volonté de son institution d'accompagner la dynamique positive qui marque les relations entre les deux pays, à travers le renforcement du dialogue parlementaire, l'échange de visites, d'expériences et d'expertises et la consécration des mécanismes de coordination, de concertation et de coopération au sujet des questions d'intérêt commun, au niveau bilatéral et dans le cadre des forums parlementaires internationaux.

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Pour sa part, M. Ould Errachid a salué la qualité des relations unissant le Maroc et la République dominicaine, qui ont connu ces dernières années une dynamique positive traduite par un échange de visites de responsables des deux pays, mettant l'accent, dans ce cadre, sur l'importance de la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans ce pays des Caraïbes en 2004.

Il a également souligné le rôle de la coopération parlementaire dans le renforcement des relations entre les deux pays, à travers l'activation des mécanismes de partenariat et la consolidation de la coordination institutionnelle, pour élargir les domaines des échanges et des investissements et promouvoir le développement durable et les intérêts communs.

Le président de la Chambre des conseillers a exprimé sa gratitude pour les positions nobles et fraternelles de la République dominicaine concernant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, à travers son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et sa considération du plan d'autonomie comme la seule solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain, en conformité avec la résolution 2797 du Conseil de sécurité.