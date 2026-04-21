Afrique: A Harvard, Youssef Amrani plaide pour une montée en puissance du partenariat maroco-américain

L'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a plaidé pour une montée en puissance du partenariat stratégique maroco-américain, appelé à jouer, selon lui, un rôle structurant dans les équilibres régionaux et atlantiques à venir.

Intervenant lors de la "Arab Conference at Harvard", samedi à Boston, M. Amrani a relevé que près de 250 ans de partenariat ininterrompu ont définitivement établi la solidité de l'alliance entre Rabat et Washington, ajoutant que l'enjeu réside désormais dans l'ambition partagée, notamment dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie propre, de l'architecture sécuritaire et de la connectivité atlantique.

"Je dis ici, à Harvard, ce que je dis à Washington : le Maroc est prêt à aller plus loin", a-t-il souligné devant une audience composée de hauts fonctionnaires internationaux, de diplomates, de chefs d'entreprise, de journalistes, d'universitaires et de jeunes leaders issus des grandes universités américaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les fondations sont posées. Ce qui vient ensuite est une question d'ambition. Et l'ambition de cette relation bilatérale n'a pas de plafond", a affirmé le diplomate marocain, mettant en avant le potentiel d'approfondissement d'un partenariat appelé à jouer un rôle structurant dans les équilibres régionaux et atlantiques à venir.

Dans ce contexte, l'ambassadeur a rappelé que cette relation bilatérale s'inscrit dans près de deux siècles et demi d'histoire, le Maroc ayant été le premier pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis en 1777.

Il a relevé que le traité d'amitié liant les deux pays demeure, à ce jour, l'un des accords diplomatiques les plus anciens et ininterrompus au monde, illustrant une constance et une fiabilité rares dans les relations internationales.

Il a également insisté sur la densité exceptionnelle de cette coopération, citant notamment l'exercice African Lion, le plus important exercice militaire annuel sur le continent africain, ainsi que l'intensité des échanges en matière de sécurité, de défense et de stabilité régionale.

Dans son intervention consacrée au rôle du Maroc dans un monde en mutation et aux perspectives de sa relation avec Washington, M. Amrani a placé son propos dans le contexte des transformations que connaît le monde arabe. A cet égard, il a indiqué que la stabilité du Maroc, la transformation de son économie, son rayonnement diplomatique et l'approfondissement de ses alliances découlent d'une Vision Royale de long terme.

Il a ainsi mis en avant la trajectoire économique du Royaume, marquée par des réformes structurelles continues et l'affirmation d'un modèle de développement crédible. "Le Maroc s'impose ainsi comme une plateforme stratégique intégrée aux chaînes de valeur mondiales, notamment dans les secteurs industriels de haute technologie tels que l'aéronautique, l'industrie automobile et les énergies vertes, où il constitue une base industrielle compétitive", a-t-il expliqué.

Evoquant la question du Sahara marocain, M. Amrani a mis en avant la reconnaissance historique par les Etats-Unis, en décembre 2020, de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud, notant qu'elle a marqué un tournant majeur et consacré, du point de vue américain, le plan d'autonomie comme seule base de règlement juste et durable.

Il a également mis l'accent sur l'élargissement du consensus international autour de l'initiative marocaine d'autonomie, rappelant l'adoption, en octobre dernier, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui "ouvre une nouvelle séquence, celle de la mise en oeuvre du processus politique qui en découle, sur la base du plan d'autonomie marocain". De ce fait, le dossier est entré, selon lui, dans une phase d'implémentation.

S'adressant à la prochaine génération d'élites arabes participants à la "Arab Conference at Harvard", plus grande conférence panarabe d'Amérique du Nord, M. Amrani a interpellé son auditoire sur la responsabilité des nouvelles générations dans la définition des trajectoires futures du monde arabe.

L'intervention de M. Amrani, placée sous le thème "Moroccan Foreign Diplomacy and the United States: A Lens on Arab Diplomacy", a donné lieu à un échange approfondi sur les recompositions à l'oeuvre dans le monde arabe, la place qu'occupe aujourd'hui le Maroc et les perspectives d'évolution de son partenariat stratégique avec les Etats-Unis.

L'ambassadeur a conclu en soulignant que "le Maroc n'est pas un miracle. C'est un choix".