Ethiopie: Le Front de libération du Peuple du Tigré rétablit le Parlement local d'avant la guerre de 2020

21 Avril 2026
Radio France Internationale

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), région du nord de l'Éthiopie, a surpris tout le monde, dimanche 19 avril, en rétablissant le Parlement local d'avant la guerre de 2020. Cette décision remet frontalement en cause l'autorité du gouvernement fédéral qui juge ce Parlement illégitime. Surtout, cela attise les tensions qui ne cessent de grandir ces derniers mois, entre Mekele et Addis-Abeba.

Le Tigré sera-t-il bientôt dirigé par deux gouvernements distincts ? C'est en tout cas le scénario vers lequel se dirige la région, après la décision du TPLF de rétablir le Parlement local.

Non seulement cette décision risque d'enterrer l'espoir d'un dialogue entre Addis-Abeba et Mekele, mais elle met aussi en lumière les divisions internes au parti.

Avec le rétablissement du Parlement, le TPLF exprime, en effet, son opposition farouche à l'administration intérimaire, mise en place par Addis-Abeba, et qui dirige le Tigré depuis la fin de la guerre. La reconduite de son président, Tadesse Worede, le 8 avril dernier, avait ulcéré les cadres du parti tigréen qui dénonçaient une décision unilatérale du gouvernement fédéral.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Muauz Gidey, chercheur à l'Institut d'études politiques du Tigré, l'attitude du TPLF alimente « une situation politique déjà explosive ». Pour le chercheur, le Premier ministre Abiy Ahmed pourrait répondre à cette situation en imposant des restrictions économiques drastiques au Tigré, dont la situation humanitaire est déjà dramatique.

En 2025, la majorité de la région était encore en situation de crise alimentaire aiguë.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.