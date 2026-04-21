Togo: Une relation dense qui cherche à aller encore plus loin

21 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le partenariat entre le Togo et l'Union européenne entre dans une phase d'approfondissement. C'est ce qu'a affirmé João Gomes Cravinho, représentant spécial de l'UE pour le Sahel, en marge d'une conférence sur cette thématique.

La coopération bilatérale entre Lomé et Bruxelles est déjà dense et multidimensionnelle, couvrant aussi bien les questions sécuritaires que les enjeux de développement économique et social. Mais c'est précisément sur ce dernier volet que l'accent sera mis dans les prochaines années.

Selon le diplomate européen, les deux parties ont identifié plusieurs secteurs prioritaires pour intensifier leur collaboration : les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'agrobusiness et les réformes sécuritaires. Autant de domaines dans lesquels l'UE entend apporter un soutien concret et structurant au Togo, indique Le Médium paru mardi.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.