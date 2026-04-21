Togo: Une relation dense qui cherche à aller encore plus loin

Le partenariat entre le Togo et l'Union européenne entre dans une phase d'approfondissement. C'est ce qu'a affirmé João Gomes Cravinho, représentant spécial de l'UE pour le Sahel, en marge d'une conférence sur cette thématique.

La coopération bilatérale entre Lomé et Bruxelles est déjà dense et multidimensionnelle, couvrant aussi bien les questions sécuritaires que les enjeux de développement économique et social. Mais c'est précisément sur ce dernier volet que l'accent sera mis dans les prochaines années.

Selon le diplomate européen, les deux parties ont identifié plusieurs secteurs prioritaires pour intensifier leur collaboration : les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'agrobusiness et les réformes sécuritaires. Autant de domaines dans lesquels l'UE entend apporter un soutien concret et structurant au Togo, indique Le Médium paru mardi.