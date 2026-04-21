Congo-Kinshasa: Le pays et la Zambie s'activent pour moderniser leurs infrastructures frontalières

Le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et son homologue zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Mulenga, se sont réunis ce lundi 20 avril à Kinshasa. Au coeur des échanges : l'évaluation de leur accord commercial bilatéral et la mise en oeuvre de projets d'infrastructures frontalières stratégiques.

Cette rencontre stratégique a permis d'aborder la construction et la digitalisation des postes frontaliers à arrêt unique (OSBP) de Kasumbalesa, Kipushi, Sakania et Mukambo. Ces projets, dont les accords ont été signés récemment à Lusaka, visent à fluidifier le trafic et à réduire les délais de passage aux frontières entre les deux voisins.

Accélérer les échanges et assainir le marché

Pour garantir l'efficacité de ces mesures, une commission mixte d'experts a été officiellement mise en place au terme de la réunion. Sa mission principale est d'accélérer l'exécution des décisions prises pour accroître le volume des échanges commerciaux, tout en assainissant l'espace économique bilatéral.

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L'un des points majeurs de cette coopération est la lutte renforcée contre le dumping. Cette pratique déloyale, qui consiste à exporter des produits à des prix inférieurs à leur valeur normale, fragilise les entreprises locales des deux pays.

Une coopération saluée par les deux parties

Devant la presse, le ministre zambien Chipoka Mulenga a salué cette dynamique de rapprochement économique, soulignant l'importance d'une synergie régionale pour le développement.

« Ce renforcement de la coopération économique et commerciale est essentiel pour nos deux pays », a-t-il affirmé.

La réunion a rassemblé, outre les membres du gouvernement, les ambassadeurs respectifs ainsi qu'un collège d'experts techniques, témoignant du caractère prioritaire de ce dossier pour les relations entre Kinshasa et Lusaka.