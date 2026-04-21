Congo-Kinshasa: Le pays et la Zambie s'activent pour moderniser leurs infrastructures frontalières

21 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et son homologue zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Mulenga, se sont réunis ce lundi 20 avril à Kinshasa. Au coeur des échanges : l'évaluation de leur accord commercial bilatéral et la mise en oeuvre de projets d'infrastructures frontalières stratégiques.

Cette rencontre stratégique a permis d'aborder la construction et la digitalisation des postes frontaliers à arrêt unique (OSBP) de Kasumbalesa, Kipushi, Sakania et Mukambo. Ces projets, dont les accords ont été signés récemment à Lusaka, visent à fluidifier le trafic et à réduire les délais de passage aux frontières entre les deux voisins.

Accélérer les échanges et assainir le marché

Pour garantir l'efficacité de ces mesures, une commission mixte d'experts a été officiellement mise en place au terme de la réunion. Sa mission principale est d'accélérer l'exécution des décisions prises pour accroître le volume des échanges commerciaux, tout en assainissant l'espace économique bilatéral.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'un des points majeurs de cette coopération est la lutte renforcée contre le dumping. Cette pratique déloyale, qui consiste à exporter des produits à des prix inférieurs à leur valeur normale, fragilise les entreprises locales des deux pays.

Une coopération saluée par les deux parties

Devant la presse, le ministre zambien Chipoka Mulenga a salué cette dynamique de rapprochement économique, soulignant l'importance d'une synergie régionale pour le développement.

« Ce renforcement de la coopération économique et commerciale est essentiel pour nos deux pays », a-t-il affirmé.

La réunion a rassemblé, outre les membres du gouvernement, les ambassadeurs respectifs ainsi qu'un collège d'experts techniques, témoignant du caractère prioritaire de ce dossier pour les relations entre Kinshasa et Lusaka.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.