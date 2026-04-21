Congo-Kinshasa: Crise à l'assemblée provinciale de l'Équateur - Le président Delssy Mata convoqué à Kinshasa

21 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a convoqué d'urgence à Kinshasa le président de l'assemblée provinciale de l'Équateur, Delssy Mata. Cette décision intervient après une plénière mouvementée à Mbandaka, marquée par une divergence totale sur les poursuites judiciaires visant le gouverneur Bobo Biloko Bolumbu.

L'origine de la crise remonte à l'examen d'un réquisitoire du Procureur de la République près la Cour de cassation, sollicitant l'autorisation de poursuivre le gouverneur de province. Si la commission parlementaire a jugé ce réquisitoire fondé, les députés se sont déchirés sur le mode de scrutin à adopter.

Une divergence sur le mode de vote

Le débat a cristallisé deux camps au sein de l'hémicycle :

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Vote à main levée : proposé par le député Elongama pour trancher rapidement sur le sort du gouverneur.

Vote à bulletin secret : réclamé par le député Louison Mubenga, s'appuyant sur l'article 73 du règlement intérieur de l'organe délibérant.

Face à l'impossibilité de trouver un consensus, le président Delssy Mata a suspendu la séance, annonçant son intention de saisir la Cour constitutionnelle pour une interprétation de la loi.

Désaveu et tentative de déchéance

La situation a basculé dès la levée de la séance. Quinze députés provinciaux se sont réunis à l'extérieur de l'hémicycle pour désavouer publiquement Delssy Mata. Lors d'un point de presse urgent, le président visé a rejeté cette "déchéance unilatérale", affirmant qu'elle s'était opérée en dehors de toutes les normes parlementaires.

Toutefois, la tension reste vive à Mbandaka : le vice-président de l'assemblée a convoqué une nouvelle plénière ce lundi pour voter la déchéance formelle du président Mata, tandis que ce dernier doit rejoindre la capitale pour répondre à sa convocation officielle.

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