Congo-Kinshasa: James Swan réaffirme l'engagement de la MONUSCO à protéger les civils

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC, James Swan, a réaffirmé, lundi 20 avril à Beni (Nord-Kivu), l'engagement de la MONUSCO à assurer la protection des populations civiles à travers la République démocratique du Congo.

« J'ai réaffirmé au gouverneur du Nord-Kivu l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en oeuvre de son mandat, avec une priorité claire : la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 (2025) et 2773 (2025) », a déclaré James Swan, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, général Kakule Somo.

Le patron de la mission onusienne en RDC a déploré le fait que la ville de Beni et les territoires environnants continuent de subir les exactions des rebelles ADF, qui affectent lourdement les civils.

Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, il a plaidé pour une protection mieux coordonnée, impliquant les autorités congolaises, les forces de sécurité nationales, la MONUSCO, les acteurs humanitaires ainsi que les communautés locales.

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Initiatives locales de paix

Au cours de leur entretien, James Swan et le général Kakule Somo ont également examiné les recommandations issues des initiatives locales de paix et de stabilisation, notamment celles visant à apporter une réponse globale à la menace persistante des ADF.

Au-delà de l'approche militaire, les deux personnalités ont estimé nécessaire d'intégrer des actions de prévention, de protection communautaire, de dialogue local, de prise en charge des victimes, de lutte contre l'impunité et de renforcement progressif de l'autorité de l'État.

Ce mardi 21 avril, le chef de la MONUSCO prévoit de rencontrer des acteurs politiques et des représentants de la société civile de Beni.

James Swan effectue ainsi sa première mission de terrain dans la province du Nord-Kivu depuis sa prise de ses fonctions, mardi 7 avril 2026.