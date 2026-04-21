Egypte: Le groupe égyptien Talaat Moustafa projette de construire une ville de 27 milliards de dollars à l'est du Caire

Le groupe Talaat Moustafa prévoit de construire une nouvelle ville à usage mixte d'une valeur de 1 400 milliards d'EGP, soit environ 27 milliards de dollars, à la périphérie du Caire. Le projet, appelé "The Spine", sera développé en partenariat avec la National Bank of Egypt.

Il s'étendra sur environ 2,4 millions de mètres carrés et comprendra des actifs résidentiels, commerciaux et hôteliers. Il comprendra 165 tours ainsi que des commerces, des lieux de divertissement et des espaces publics verts, conçus comme un environnement urbain intégré unique.

Le projet sera structuré comme une zone spéciale d'investissement liée au projet existant de Madinaty de la société. Il sera financé par un véhicule dont le capital libéré s'élève à environ 69 milliards d'EGP, selon le directeur général Hisham Talaat Moustafa.

La société a déclaré que l'investissement équivaut à environ 1 % du PIB de l'Égypte et devrait générer 818 milliards EGP de recettes fiscales à terme. Le projet devrait créer plus de 55 000 emplois directs et un plus grand nombre d'emplois indirects.

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Cette annonce vient s'ajouter à une série de projets immobiliers de grande envergure en Égypte, où les promoteurs ont attiré les capitaux des investisseurs du Golfe pour construire de nouvelles zones urbaines et des aménagements côtiers.

Points clés à retenir

Le projet Spine reflète la dépendance de l'Égypte à l'égard des développements immobiliers à grande échelle en tant que moteur de la croissance économique. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement et les promoteurs privés se sont concentrés sur la construction de nouvelles villes afin de réduire la pression sur Le Caire et d'attirer les investissements.

Ces projets combinent souvent des logements, des activités commerciales et des infrastructures en un seul développement, créant ainsi de nouvelles zones économiques. L'ampleur de The Spine, qui s'élève à environ 27 milliards de dollars, le place parmi les plus grands projets urbains du secteur privé dans le pays et met en évidence le rôle des promoteurs nationaux parallèlement aux initiatives soutenues par l'État.

Les structures de financement qui impliquent des banques locales, telles que la Banque nationale d'Égypte, montrent comment les capitaux nationaux sont mobilisés pour soutenir des projets à long terme. Les recettes fiscales attendues et les chiffres relatifs à la création d'emplois soulignent l'impact économique plus large que les gouvernements attendent de ces développements.

Toutefois, le modèle dépend également d'une demande soutenue de biens immobiliers et de l'accès au financement, qui peuvent tous deux être affectés par les taux d'intérêt et les conditions macroéconomiques. Pour les investisseurs, ces projets offrent une exposition à la croissance urbaine et à l'expansion démographique, mais ils comportent également des risques d'exécution et de marché liés à l'absorption des ventes et aux délais de livraison des infrastructures.