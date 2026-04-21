Sénégal: Le chiffre d'affaires de Sonatel au premier trimestre augmente de 7 % grâce à la demande de données et d'argent mobile

Le Groupe Sonatel, l'opérateur de télécommunications de la marque Orange couvrant le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Sierra Leone, a entamé l'année 2026 avec une croissance des revenus de 6,9 % à 504,2 milliards XOF (904 millions de dollars à 557 XOF/USD), la demande de données, d'argent mobile et de haut débit fixe continuant à dépasser le ralentissement dû à la diminution de la base de la téléphonie mobile.

Le signal le plus important a été donné par les marges bénéficiaires. L'EBITDA a augmenté plus rapidement que le chiffre d'affaires - de 9,8 % pour atteindre 242,6 milliards XOF - ce qui signifie que la société a converti chaque franc supplémentaire de chiffre d'affaires en plus de liquidités que l'année précédente. Cette expansion de la marge, à 48% du chiffre d'affaires, est ce que les investisseurs devraient suivre : elle indique que Sonatel(BRVM : SNTS) gère sa base de coûts dans une période de hausse des prix de l'énergie et augmente les investissements dans le réseau sans laisser la marge se dégrader.

Le bénéfice net a atteint 113,8 milliards XOF (204 millions $), en hausse de 4,5 %, et le flux de trésorerie disponible a plus que doublé - augmentant de 141,8 % à 114,7 milliards XOF - en partie grâce au calendrier des dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 83.4 milliards XOF, soit 16.5 % du chiffre d'affaires, la société ayant poursuivi ses investissements dans la fibre optique, la 4G et la 5G.

Du côté des clients, la base mobile a diminué de 2,9 % en glissement annuel pour atteindre 40,7 millions, conséquence des règles plus strictes d'enregistrement des cartes SIM imposées par les régulateurs sur les marchés du groupe. Tout le reste a progressé : les utilisateurs de la 4G ont augmenté de près de 17 %, les abonnés à la fibre optique ont fait un bond de 26,5 % et la base active d'Orange Money a augmenté de 5,5 % pour atteindre 13,6 millions - le chiffre le plus important pour la diversification des revenus à long terme, puisque l'argent mobile est maintenant en concurrence directe avec les banques pour la population non bancarisée de la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le trimestre a également vu le lancement du service internet par satellite de Sonatel au Sénégal, en partenariat avec Eutelsat, et l'ouverture du premier centre de données national de Guinée - deux initiatives d'infrastructure qui étendent la portée du groupe au-delà de la téléphonie mobile dans l'infrastructure de connectivité.

Points clés à retenir

Le contexte concurrentiel autour de Sonatel a évolué d'une manière qui mérite l'attention des investisseurs de la BRVM. Le lancement du satellite était en partie défensif : Starlink, le service SpaceX d'Elon Musk, devrait entrer au Sénégal en 2026, et Sonatel a pris les devants en s'associant avec Eutelsat pour offrir le haut débit par satellite à 30 000 francs CFA par mois pour les ménages - le même prix que Starlink au Bénin voisin.

Les syndicats de la Sonatel et ses homologues du secteur ont fait pression sur l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications, pour que Starlink soit soumis au même cadre réglementaire que les opérateurs locaux, un débat qui montre à quel point les opérateurs historiques prennent la menace au sérieux.

L'avantage de Sonatel réside dans la profondeur de son infrastructure - elle revendique aujourd'hui une couverture de 99 % du Sénégal grâce à son réseau combiné de satellites, de fibres et de téléphonie mobile - et dans la confiance qu'inspire sa franchise Orange Money, que 13,6 millions de clients utilisent pour effectuer des transactions qui échappaient auparavant au système bancaire.

Pour les investisseurs, l'augmentation du flux de trésorerie disponible est le point de données le plus exploitable de ce trimestre : il donne à Sonatel la possibilité de soutenir le déploiement de 1 million de prises de fibre optique supplémentaires qu'elle s'est engagée à faire d'ici 2028 sans mettre son bilan à rude épreuve, même si la concurrence des satellites s'intensifie.