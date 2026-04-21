Sénégal: Réseau criminel démantelé à Linguère - Quatre nouvelles arrestations portant à 22 le nombre de personnes interpellées

Linguère — La police du commissariat urbain de Linguère (nord-ouest) annonce avoir procédé lundi à l'arrestation de quatre nouveaux suspects dans l'affaire du réseau de débauche démantelé ce week-end, portant à 22 le nombre total de personnes interpellées dans cette affaire.

Ces nouvelles interpellations font suite à l'enquête ouverte après l'arrestation, samedi, de 18 personnes et le signalement d'une quinzaine de suspects en fuite.

Les personnes interpellées étaient activement recherchées par les forces de sécurité.

Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, la collecte et diffusion d'images à caractère pornographique, actes contre-nature, entre autres chefs d'accusation.

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Les 18 premiers suspects arrêtés sont toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain de Linguère, en attendant leur présentation au procureur près du Tribunal de grande instance (TGI) de Louga.

L'enquête se poursuit pour localiser et interpeller les autres suspects en fuite.

Les investigations menées par les éléments du commissariat ont permis de remonter jusqu'à un réseau structuré, opérant entre Linguère, Dahra, Barkédji et Mbacké.

Les enquêteurs ont mis au jour un système organisé d'échanges de partenaires ainsi que la tenue de rencontres clandestines à l'échelle intercommunale.