Tunisie: Nafti à Dakar - Le pays mise sur une coopération stratégique avec le Sénégal

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a transmis les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, réaffirmant la volonté de la Tunisie de renforcer davantage les relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre les deux pays, établies depuis 1961.

Cette rencontre s'est tenue, lundi à Dakar, en marge de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, organisée sous le thème « L'Afrique face aux défis de la stabilité, de l'intégration et de la souveraineté : quelles solutions durables».

De son côté, le président sénégalais a chargé Nafti de transmettre ses salutations et sa haute considération au président de la République, exprimant la volonté de son pays de promouvoir le niveau des relations bilatérales , selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

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Le président sénégalais a salué les compétences et les entreprises tunisiennes implantées au Sénégal, ainsi que la reconnaissance dont elles bénéficient, soulignant l'importance de renforcer la participation aux forums économiques africains et internationaux organisés dans les deux pays, notamment, les manifestations prévues prochainement en Tunisie, dont le Forum de l'investissement en Tunisie les 25 et 26 juin prochain, afin de consolider les perspectives de partenariat bilatéral.

Les deux parties ont, également, souligné l'importance de la coopération académique et estudiantine pour renforcer les liens de fraternité et de communication entre les deux peuples, tout en oeuvrant à diversifier les domaines de coopération vers des secteurs stratégiques tels que la santé, les technologies modernes et la formation professionnelle.

A rappeler que le ministre des Affaires étrangères participe aux travaux de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les 20 et 21 avril 2026, consacrés à l'examen des défis liés à la stabilité, à l'intégration et à la souveraineté sur le continent africain, ainsi qu'à l'exploration de solutions durables.