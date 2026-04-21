Nigeria: Les journalistes dénoncent des pressions sur les médias à l'approche de la présidentielle

Au Nigeria, le syndicat des journalistes et des représentants de l'opposition s'insurgent contre une lettre diffusée par la Commission de l'audiovisuel, qui constituerait une « menace contre la liberté d'expression », à l'approche de la présidentielle de janvier 2027. L'organe étatique en charge de la régulation des médias a adressé « un avertissement officiel aux diffuseurs » accusés d'être partisans.

Dans sa notice diffusée le 17 avril au Nigeria, la National Broadcasting Commission (NBC) estime que certains médias nigérians « s'écartent de leur obligation fondamentale d'informer le public avec exactitude, impartialité et professionalisme. »

« Les émissions incendiaires, clivantes ou non fondées s'exposeront à des sanctions réglementaires », poursuit la NBC. Les journalistes sont notamment sommés de ne pas « montrer d'opinion personnelle », et de préserver « équilibre et neutralité » dans le traitement de l'actualité.

La NBC a également mis en garde contre l'utilistion des médias par des « acteurs politiques », pour « inciter au désordre et diffuser un discours haineux menaçant l'unité nationale ».

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Pour le syndicat nigérian des journaliste, il s'agit là « d'une tentative déguisée de museler les médias et d'institutionnaliser la censure ». L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International critique une « circulaire aberrante (...) autoritaire et inconstitutionnelle » qui vise à pousser journalistes et médias à « l'autocensure » selon l'organisation.

L'ONG nigériane Serap a lancé un appel au Président Bola Tinubu pour le retrait pur et simple de cette directive jugée « illégale ».