Nigeria: Les journalistes dénoncent des pressions sur les médias à l'approche de la présidentielle

21 Avril 2026
Radio France Internationale

Au Nigeria, le syndicat des journalistes et des représentants de l'opposition s'insurgent contre une lettre diffusée par la Commission de l'audiovisuel, qui constituerait une « menace contre la liberté d'expression », à l'approche de la présidentielle de janvier 2027. L'organe étatique en charge de la régulation des médias a adressé « un avertissement officiel aux diffuseurs » accusés d'être partisans.

Dans sa notice diffusée le 17 avril au Nigeria, la National Broadcasting Commission (NBC) estime que certains médias nigérians « s'écartent de leur obligation fondamentale d'informer le public avec exactitude, impartialité et professionalisme. »

« Les émissions incendiaires, clivantes ou non fondées s'exposeront à des sanctions réglementaires », poursuit la NBC. Les journalistes sont notamment sommés de ne pas « montrer d'opinion personnelle », et de préserver « équilibre et neutralité » dans le traitement de l'actualité.

La NBC a également mis en garde contre l'utilistion des médias par des « acteurs politiques », pour « inciter au désordre et diffuser un discours haineux menaçant l'unité nationale ».

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Pour le syndicat nigérian des journaliste, il s'agit là « d'une tentative déguisée de museler les médias et d'institutionnaliser la censure ». L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International critique une « circulaire aberrante (...) autoritaire et inconstitutionnelle » qui vise à pousser journalistes et médias à « l'autocensure » selon l'organisation.

L'ONG nigériane Serap a lancé un appel au Président Bola Tinubu pour le retrait pur et simple de cette directive jugée « illégale ».

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