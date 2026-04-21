Après le succès de la première édition, dont les actes ont été publiés avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, le Women Caucus For Lobbying Côte d'Ivoire (Wcfl-CI) relance le débat sur la place des femmes dans la gouvernance. Cette deuxième édition s'inscrit sous le thème évocateur : « De l'invisibilisation à la nécessaire mise en lumière des femmes africaines dans la gouvernance ».

À travers cette initiative, l'organisation panafricaine entend mettre en lumière les femmes qui ont contribué au développement de leurs pays et du continent, mais dont les actions restent insuffisamment reconnues. « Cette deuxième édition du colloque est une tribune pour passer de l'ombre à la lumière, de la marginalisation à la reconnaissance, de l'exclusion à la pleine participation », a déclaré Agnès Monnet.

Malgré certaines avancées, les statistiques traduisent encore une faible représentativité des femmes dans les sphères de décision. À l'Assemblée nationale, elles occupent 34 sièges sur 253, soit 13,4 %. Le gouvernement compte 6 femmes sur 33 ministres (18,18 %), tandis que le Sénat enregistre 24 femmes sur 99 membres (24,24 %). Au niveau local, moins de 8 % des municipalités sont dirigées par des femmes. Dans la fonction publique, si elles représentent 40 % des effectifs, elles n'occupent que 22 % des postes de responsabilité. « Ces données sont des signaux rouges qui montrent que notre démocratie reste incomplète sans les femmes », a insisté la présidente du Wcfl-CI.

Toutefois, Dr Agnès Monnet appelle également les femmes à une prise de responsabilité collective. Elle exhorte toutes les catégories - rurales, urbaines, jeunes, professionnelles ou actrices de l'économie informelle - à s'engager davantage dans les instances de décision. « Nous ne devons plus seulement demander une place, mais la conquérir par le plaidoyer, l'expertise et la solidarité », a-t-elle affirmé.

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La cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage aux personnalités ayant contribué au succès de la première édition, notamment Kandia Camara, marraine de l'événement, Nasseneba Touré, ainsi que Adama Bictogo.

Représentant la présidente du Sénat, Marie Irène Richemond a salué la tenue de cette deuxième édition prévue en juin 2027. Elle a encouragé les femmes à s'impliquer davantage en politique afin de peser sur les décisions et contribuer pleinement au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. À travers ce colloque, le Wcfl-CI ambitionne de faire émerger une nouvelle dynamique, fondée sur la reconnaissance, la participation et le leadership féminin dans toutes les sphères de gouvernance.