Sénégal: Exportations - Une hausse de 9,8% enregistrée en février 2026

Au mois de février 2026, les exportations du Sénégal se chiffrent à 453,1 milliards de FCFA contre 412,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 9,8%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat s'explique par l'augmentation des ventes à l'extérieur d'or non monétaire (90,7 milliards de FCFA contre 70,2 milliards de FCFA le mois précédent), d'huiles brutes de pétrole (142,3 milliards de FCFA contre 135,0 milliards de FCFA) et de gaz naturel liquéfié (17,8 milliards de FCFA contre 14,6 milliards de FCFA).

Toutefois, explique l'Ansd, la baisse des expéditions de produits pétroliers raffinés (40,7 milliards de FCFA contre 50,9 milliards de FCFA le mois précédent) et de phosphates (2,8 milliards de FCFA contre 4,2 milliards de FCFA) a limité l'ampleur de cette progression. Comparées au mois de février 2025, les exportations s'affaiblissent de 23,4%. Leur cumul à fin février 2026 s'est établi à 865,8 milliards de FCFA contre 974,5 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une baisse de 11,2%.

Au cours du mois de février 2026, les principaux produits exportés sont l'huile brute de pétrole (142,3 milliards de FCFA), l'or non monétaire (90,7 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (40,7 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (18,6 milliards de FCFA).

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Les principaux clients du Sénégal sont l'Italie (34,0%), la Suisse (12,7%), le Mali (12,1%), l'Australie (6,2%), et la Chine (4,1%).