Congo-Kinshasa: La FENAJEC salue le message du Pape en faveur de la paix, de la justice et de la dignité humaine

La Fédération nationale des associations des anciens élèves des Jésuites en RDC (FENAJEC) salue la proximité du Saint-Père avec les peuples africains ainsi que la portée de son message en faveur de la paix, de la justice et de la dignité humaine.

Dans une déclaration parvenue à Radio Okapi ce lundi 20 avril, cette structure reconnaît, dans l'appel du pape Léon XIV, une invitation forte à la responsabilité morale, au respect de la vie humaine et à la promotion du bien commun.

Le Souverain pontife effectue, du 15 au 21 avril 2026, une visite pastorale en Afrique centrale, notamment au Cameroun et en Angola.

« Lorsque le Pape élève sa voix pour inviter au dialogue, à la réconciliation et à la primauté de la paix sur toute forme de violence, il ne s'adresse pas uniquement aux croyants, mais à l'ensemble de la communauté humaine. Sa parole mérite écoute, considération et respect », souligne la FENAJEC.

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Fidèles à l'héritage de la pédagogie ignatienne, les membres de la FENAJEC rappellent que le respect dû au pape Léon XIV transcende les clivages idéologiques et politiques. Selon eux, ce respect renvoie à des valeurs universelles, notamment la dignité de la personne humaine, la vérité dans le discours public et la responsabilité éthique des dirigeants comme des citoyens.

« Dans un contexte national et régional marqué par des défis persistants en matière de gouvernance, de cohésion sociale et de paix, nous accueillons avec espérance les messages du Saint-Père comme une lumière pour notre engagement citoyen et chrétien en République démocratique du Congo », poursuit la déclaration.

La FENAJEC appelle en outre l'ensemble des anciens élèves des institutions jésuites en RDC, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté, à demeurer unis dans la prière, la fraternité et l'engagement concret au service de la justice et de la paix.

Enfin, cette organisation a exprimé son soutien respectueux, filial et indéfectible à Sa Sainteté le pape Léon XIV, face aux propos de dénigrement et aux atteintes à la dignité de sa mission dans l'espace public.