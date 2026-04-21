Afrique: Diaspora féminine - Un réseau pour transformer l'excellence en impact lancé

La présidente de l'association Femmes Africaines Influentes de la Diaspora (Faid), Margueritte Kokou, a présenté, le 17 avril 2026 à Abidjan, son organisation. À travers cette initiative, elle ambitionne de structurer l'engagement des femmes africaines vivant à l'étranger au service du développement du continent. « Nos frontières ne sont plus des limites, mais . des passerelles ».

Par ces mots, Margueritte Kokou a donné le ton, lors du point de presse de lancement de la Faid, autour du thème : « Femmes africaines de la diaspora : l'excellence au féminin, une force africaine pour un rayonnement mondial ». Forte d'un parcours entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, la présidente de la Faid a souligné que son expérience est le reflet de millions de femmes africaines qui, à travers le monde, accumulent compétences, réseaux et expertises. Une richesse encore insuffisamment structurée, selon elle.

Face à ce constat, la Faid, qui rassemble plus de 100 membres se veut « bien plus qu'une association », mais un réseau panafricain destiné à connecter, accompagner et valoriser les femmes influentes de la diaspora. Sa mission : bâtir une communauté solide à travers le mentorat, le partage d'expériences et le financement de projets.

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L'organisation entend agir sur quatre axes majeurs : le soutien à l'entrepreneuriat féminin, l'engagement civique, le plaidoyer auprès des décideurs et le renforcement du réseautage intergénérationnel. « Une femme accompagnée, c'est une communauté qui progresse », a insisté Margueritte Kokou. Déjà implantée en Afrique, en Europe et en Asie, la Faid ambitionne de créer des synergies entre ses membres afin d'amplifier leur impact dans leurs pays d'origine.

La cérémonie officielle de lancement est prévue le 23 mai 2026 à Paris, sous le haut parrainage du Président de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire, Yua Koffi. Représentant celui-ci, Ehouo Thérèse Léonie Vanessa a salué une initiative « qui favorise l'inclusion et la valorisation des compétences féminines ».

À travers la Faid, Margueritte Kokou lance ainsi un appel à l'unité et à l'engagement des femmes africaines de la diaspora, convaincue que leur structuration constitue un levier stratégique pour l'émergence du continent.