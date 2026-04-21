Gambie: Emploi des jeunes - La Gambie vient puiser à l'école de l'ANPEJ

Une délégation conduite à Ziguinchor par le secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Emmanuel Diédhiou, et dans laquelle on retrouve 17 Gambiens, y a effectué, pendant plusieurs jours, une mission d'immersion pour comprendre les mécanismes déployés par ladite structure étatique dont l'expertise attire désormais au-delà des frontières sénégalaises.

Quand une expérience locale commence à faire école dans la sous-région, les regards se tournent forcément vers ceux qui réussissent. C'est dans cette dynamique qu'une délégation gambienne a séjourné à Ziguinchor pour s'imprégner du modèle sénégalais en matière d'emploi des jeunes, avec un focus particulier sur l'ANPEJ. Conduite par le secrétaire général de l'Agence, Emmanuel Diédhiou, la mission a été reçue par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine. Ce déplacement, initié dans le cadre du programme ZME de la Gambie avec l'appui financier de la coopération allemande GIZ, vise à renforcer les dispositifs gambiens, à travers l'observation des bonnes pratiques sénégalaises.

La cérémonie d'ouverture, présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du Développement, Alseny Bangoura, a réuni des représentants de la GIZ, des services techniques et des bénéficiaires des programmes de l'ANPEJ. Les échanges ont porté sur la coordination institutionnelle, la cohésion territoriale et l'efficacité des mécanismes d'accompagnement mis en place au Sénégal.

Sur place, plusieurs leviers ont particulièrement retenu l'attention des visiteurs gambiens. Il s'agit, entre autres, de l'implication de l'administration territoriale et des collectivités locales dans la politique de l'emploi, des passerelles entre structures d'appui, des incubateurs universitaires, des fonds de financement et de garantie destinés aux jeunes et aux femmes, ainsi que des stratégies de prévention de la migration irrégulière.

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Pour illustrer cette approche intégrée, l'ANPEJ a également facilité des rencontres avec la DER/FJ, le FONGIP, le 3FPT, le BAOS et des entrepreneurs accompagnés par ses services.

Selon Emmanuel Diédhiou, l'Anpej a « fait le choix d'un accompagnement de proximité fondé sur la cohésion locale, avec une présence opérationnelle dans les 46 départements du Sénégal ». L'administrateur civil, nommé secrétaire de l'ANPEJ, a également mis en avant le déploiement d'un système d'information sur le marché de l'emploi ainsi que la conduite de programmes à fort impact sur l'employabilité, l'insertion et la lutte contre la migration irrégulière.

À Ziguinchor, la délégation gambienne n'est donc pas venue en simple visiteuse. Elle est venue chercher des clés pour bâtir sa propre réponse au défi crucial de l'emploi des jeunes.