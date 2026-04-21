Sénégal: Fiara 2026 - Le ministère de la Microfinance a axé sa participation sur l'agroécologie

Le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire a marqué sa présence à la Foire internationale pour l'Agriculture et les ressources animales (Fiara 2026) prévue au Cices du 30 mars au 20 avril, sous le signe de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire. A la suite de la visite des stands, effectuée ce jeudi, Dr Alioune Dione a fait la promesse aux acteurs de réfléchir sur les perspectives de remédiation aux problématiques du secteur.

À la suite de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Dr Alioune Dione, le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, a visité, jeudi dernier, les stands des participants de son secteur. Il a exprimé ses impressions de satisfaction à travers les remerciements adressés au directeur général du Cices et au promoteur pour leur sens de l'innovation. « J'ai pu constater que l'édition de cette année est marquée par la qualité de l'innovation sociale, mais surtout par la diversité des services qu'on a pu voir à travers cette richesse des expositions », a souligné le ministre. Il s'est par ailleurs réjoui de la forte représentation des acteurs de l'agriculture de manière générale, de la pêche, de l'artisanat, de la pisciculture, ainsi que tout le travail qui est sorti de ces secteurs à travers l'artisanat. Le ministre a dit sa satisfaction de constater que ce secteur peut véritablement soutenir l'économie du Sénégal.

« C'est dans ce sens que je crois que l'économie sociale solidaire qui est à l'honneur a sa partition à jouer, car les organisations que nous voyons, pour l'essentiel, sont des organisations d'économie sociale et solidaire, autrement dit des structures associatives qui font dans la production solidaire », s'est réjoui Dr Alioune Dione. À ce titre, le ministre a dit sa satisfaction d'avoir profité de cette visite pour recueillir beaucoup d'informations et de doléances qui lui permettent, en tant que secteur public, en tant qu'acteur étatique, de pouvoir réfléchir sur les perspectives de remédiation à ces problématiques et interpellations.

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Lors du panel organisé à cette occasion sous le thème : L'Ess et l'agroécologie, leviers de la souveraineté alimentaire au Sénégal, le ministre a salué les instruments d'accompagnement mis en place en mettant l'accent sur les financements de l'Économie sociale et solidaire et sur la liberté semencière. « Nous ne voulons pas d'une agriculture sous licence, mais d'une agriculture fondée sur la liberté, où chaque producteur est maître de ses semences. », a-t-il conclu. M. Seydina Oumar Ndiaye, Directeur de la Prospective et de la Stratégie, a insisté sur la relation entre l'ESS et l'agroécologie, ainsi que leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a apporté des précisions techniques sur la modernisation et les enjeux de cette transition.