Sénégal: Senelec alerte sur des actes de sabotage de ses postes électriques et appelle à la vigilance collective

Ces actes, observés principalement dans des zones excentrées ou en développement, consistent en des dégradations ciblées d'équipements et en l'extraction de matériaux.

Au-delà des perturbations immédiates de la fourniture d'électricité, ces actes ont des conséquences directes sur la vie des populations. Ils dégradent la qualité du service, affectent le fonctionnement des postes de santé, perturbent l'activité économique, impactent les conditions d'apprentissage des élèves et alourdissent le quotidien des ménages.

Un poste électrique n'est pas une installation ordinaire. Toute manipulation non autorisée expose à des risques graves tels que l'électrocution, l'incendie ou l'explosion.

Senelec rappelle que ces actes constituent un sabotage du service public de l'électricité et une mise en danger des populations.

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Face à cette situation, Senelec appelle à une mobilisation collective :

Les populations riveraines sont invitées à signaler toute activité suspecte autour des postes électriques ;

Les leaders communautaires sont encouragés à relayer les messages de vigilance.

Des mesures renforcées de surveillance, de contrôle et de sécurisation des installations sont actuellement déployées.

Saccager un poste Senelec, c'est dégrader la qualité du service, mettre des vies en danger et impacter directement le quotidien des populations.

Protéger les installations électriques, c'est protéger des vies.

Protéger l'énergie, c'est protéger le Sénégal.

Si vous observez une activité suspecte autour d'un poste, veuillez la signaler en appelant les numéros verts suivants :

800 00 14 14 - 800 00 00 00