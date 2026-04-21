Sénégal: Conférence de presse du gouvernement - Stabilité sociale et infrastructures au menu de « Kàddu » ce mardi

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La stabilité sociale et les infrastructures seront au coeur de la conférence de presse du gouvernement, prévue mardi 21 avril à 15h00 au Building administratif Président Mamadou Dia, dans le cadre du rendez-vous « Kàddu », dédié à l'actualité gouvernementale.

Animée par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, cette rencontre réunira plusieurs membres de l'exécutif autour de ces deux axes jugés prioritaires.

Ainsi, les ministres Moustapha Mamba Guirassy (Education nationale), Olivier Boucal (Fonction publique et de la Réforme du Service public) et Ibrahima Sy (Santé et de l'Hygiène publique) feront le point sur le pacte de stabilité sociale, en abordant notamment les dynamiques de dialogue avec les partenaires sociaux et les mesures engagées dans leurs secteurs respectifs.

De son côté, le ministre des Infrastructures, Dethie Fall, présentera un état des lieux des projets infrastructurels, avec un accent sur leur niveau d'exécution et les perspectives.

« Kàddu » est un cadre régulier d'échanges avec la presse insaturé par les autorités sénégalaises en vue de renforcer la transparence et d'assurer une meilleure lisibilité de l'action gouvernementale.