Tunisie: Tunisair - La flotte portée à 12 avions, cap sur 21 d'ici fin 2026

La compagnie nationale Tunisair poursuit son redressement progressif. Sa flotte opérationnelle a atteint 12 avions, avec une amélioration notable de la ponctualité des vols, aucun retard n'ayant été enregistré au cours des quinze derniers jours, selon le ministre des Transports, Rachid Amri.

Intervenant lundi lors d'une séance plénière au Parlement consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que cette évolution s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence visant à restructurer la compagnie et à améliorer ses performances financières et opérationnelles.

Le renforcement de la flotte se poursuit parallèlement. Deux appareils sont actuellement en maintenance, ce qui devrait porter le nombre total d'avions à 14 d'ici la fin du mois en cours, puis à 16 au mois de juin, avec la remise en service de deux avions de type A320 et A330 après réparation de leurs moteurs.

À plus long terme, le plan stratégique prévoit d'atteindre une flotte de 18 avions d'ici la fin de l'année 2026, à laquelle s'ajouteront trois appareils supplémentaires dans le cadre de contrats de location avec option d'achat, portant ainsi le total à 21 avions. Cet objectif constitue un pilier central du programme de restructuration de la compagnie.

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Le ministre a souligné que cette amélioration opérationnelle intervient dans un contexte de redressement global d'une entreprise confrontée à des difficultés financières et structurelles. Le ministère travaille, en parallèle, à la finalisation des états financiers et au rétablissement progressif de l'équilibre financier de Tunisair.

Rachid Amri a également indiqué que ces difficultés ne concernent pas uniquement la compagnie nationale, mais touchent également plusieurs filiales et entreprises partenaires opérant dans les services au sol, la restauration aérienne, les systèmes de réservation ainsi que le transport aérien régional. Si certaines de ces structures ont amorcé une reprise, d'autres, à l'instar de Tunisair Technics, restent en phase de redressement.

Enfin, le ministre a affirmé que les efforts se poursuivent pour améliorer les recettes et maîtriser les coûts d'exploitation, notamment dans un contexte de hausse des dépenses de maintenance. Il a insisté sur la nécessité de maintenir des standards élevés en matière de sécurité, de propreté et de qualité de service à bord.

L'objectif final, a-t-il rappelé, est de permettre à Tunisair de couvrir ses charges à l'horizon 2026, avant d'engager une restructuration globale et durable.