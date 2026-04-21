Tunisie: El Aouina - Intrusion chez une avocate, le suspect placé en détention

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce lundi, l'émission d'un mandat de dépôt à l'encontre d'un migrant en situation irrégulière, originaire d'Afrique subsaharienne, pour son implication dans une affaire d'effraction.

Selon une source judiciaire, le suspect est accusé d'avoir pénétré, la semaine dernière, dans le domicile d'une avocate situé dans le quartier d'El Aouina, dans la capitale, en ayant recours à l'effraction et ce, durant la nuit.

Le mis en cause fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment l'entrée illégale dans un domicile habité par effraction nocturne, l'entrée sur le territoire tunisien sans document de voyage officiel, ainsi que le séjour irrégulier en Tunisie. Ces faits sont poursuivis conformément aux articles 256 et 237 du Code pénal, ainsi qu'aux articles 23 et 25 de la loi n°7 de 1968 relative à la condition des étrangers.

Le suspect a été placé en détention provisoire et déféré devant la chambre correctionnelle, compétente pour statuer sur les faits qui lui sont reprochés.

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