Tunisie: Pourquoi - Le nouveau pain

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Bientôt (on parle du 1er mai) la farine nouvelle version  dont la particularité est de conserver les fibres  sera adoptée dans la fabrication du pain. C'est une bonne chose dans la mesure où les bienfaits des fibres pour la santé ne sont plus à démontrer.

Et si le goût et l'apparence physique seront légèrement différents du pain actuel, le gain sera (comme déjà souligné) dans la santé et la satiété, puisque la digestion est plus lente, ce qui incitera (sans que l'on s'en rende compte) à acheter moins de pains et donc une économie pour le citoyen lambda.

Autre conséquence  et non des moindres  on obtiendra plus de farine pour la même quantité de blé.

Et last but not least, le prix de vente ne sera pas modifié.

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