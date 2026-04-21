Tunisie: Pourquoi - Le nouveau pain

Bientôt (on parle du 1er mai) la farine nouvelle version dont la particularité est de conserver les fibres sera adoptée dans la fabrication du pain. C'est une bonne chose dans la mesure où les bienfaits des fibres pour la santé ne sont plus à démontrer.

Et si le goût et l'apparence physique seront légèrement différents du pain actuel, le gain sera (comme déjà souligné) dans la santé et la satiété, puisque la digestion est plus lente, ce qui incitera (sans que l'on s'en rende compte) à acheter moins de pains et donc une économie pour le citoyen lambda.

Autre conséquence et non des moindres on obtiendra plus de farine pour la même quantité de blé.

Et last but not least, le prix de vente ne sera pas modifié.