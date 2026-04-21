Tunisie: 130e Marathon de Boston (catégorie T12) - Le champion paralympique Wajdi Boukhili conserve sa couronne

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le champion paralympique tunisien Wajdi Boukhili a réédité son exploit de 2025 en conservant son titre au marathon de Boston pour la deuxième année de suite dans la catégorie T12.

Le Tunisien a remporté, ce lundi, la 130e édition du marathon de Boston en parcourant la distance en 2h 33min 39sec, dominant l'épreuve du début jusqu'à la fin.

Pour rappel, en prévision de ce rendez-vous très attendu qui a réuni les meilleurs coureurs venus des quatre coins du monde, Boukhili a effectué une longue préparation à commencer par un stage en altitude à Ifrane au Maroc du 11 mars dernier jusqu'au 4 avril courant, avant de poursuivre sa préparation au Stade d'Athlétisme de Radès.

Wajdi Boukhili avait décroché la médaille d'or lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024 avec un temps de 2h 22min 05s.

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