Tunisie: Athlétisme - Athlètes tunisiens évoluant aux États-Unis - Des chronos de plus en plus intéressants

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Le club d'athlétisme de fond Elite de Québec, au Canada, a annoncé l'intégration du coureur Houssem Eddine Harrabi, au sein de son équipe. Le club a pour objectif de créer les meilleures conditions possibles pour qualifier le plus grand nombre possible de ses athlètes pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 aux Etats-Unis. Ainsi donc, nous avons appris à aller à la quête de nos athlètes qui s'illustrent au sein des universités américaines et qui font preuve d'une activité débordante.

Il est vrai que les programmes se suivent et les performances s'améliorent à chaque sortie. Nous ne savons pas encore ce que la FTA fera de ces éléments, mais leurs temps deviennent des plus intéressants. C'est ainsi que, forcément, la valeur de ceux qui sont à leurs côtés les tire vers le haut.

Record du monde

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Le champion paralympique tunisien Amanallah Tissaoui s'entraîne désormais lui aussi aux États-Unis. Il a battu son record du monde du 1.500 m T37 avec un temps de 3' 55" 43 lors du meeting mondial d'athlétisme Bryan Clay en Floride (Etats-Unis), samedi. Tissaoui, médaillé d'or du 1.500 m T38 aux Jeux paralympiques de Paris 2024, a amélioré son précédent record du monde de 3'58" 17, établi aux Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi (Inde), le 5 octobre 2025.

 

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