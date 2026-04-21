Tunisie: Drame à Béja - Un adolescent de 13 ans se noie dans le barrage de Sidi Barrak

La délégation de Nefza, située dans le gouvernorat de Béja, a été le théâtre d'un tragique accident ce lundi. Un jeune garçon âgé de seulement 13 ans s'est noyé dans les eaux du barrage de Sidi Barrak, plongeant la communauté locale dans l'émoi.

Selon les déclarations de Mohamed Farouk El Ouisri, délégué régional de l'éducation à Béja, recueillies par le correspondant de Radio Diwan FM, l'adolescent s'était rendu sur les lieux en compagnie de plusieurs de ses amis. La petite bande avait prévu de profiter de la journée pour se baigner dans les eaux du barrage avant que la situation ne vire au drame.

Alertées immédiatement, les équipes de plongeurs relevant de la Protection civile se sont dépêchées sur place pour entamer les recherches. Après une intervention rapide, les secours ont malheureusement dû procéder au repêchage du corps sans vie de la jeune victime.