Tunisie: Cinéma tunisien - Le SIRP dénonce les blocages dans l'octroi des autorisations de tournage

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Syndicat Indépendant des Réalisateurs Producteurs (SIRP) a rendu public un communiqué dans lequel il exprime son « indignation » face aux retards injustifiés constatés dans la délivrance des autorisations de tournage.

Le syndicat déplore une rupture avec les pratiques administratives habituelles. Selon le communiqué, le transfert du dossier des autorisations au cabinet de la ministre des Affaires Culturelles pour signature constitue une « procédure inhabituelle ».

Le SIRP estime que cette mesure ne fait qu'allonger les délais, portant ainsi un préjudice direct aux professionnels du secteur et freinant la mise en oeuvre des projets cinématographiques et audiovisuels.

Le syndicat souligne que cette démarche est en totale contradiction avec les principes de modernisation de l'administration et de lutte contre la bureaucratie.

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Il appelle les autorités de tutelle à prendre des « mesures urgentes » pour rétablir le fonctionnement normal des services et permettre à l'administration compétente de délivrer les autorisations dans les délais raisonnables pratiqués auparavant.

A la fin de son communiqué le SIRP réaffirme son engagement indéfectible à défendre les intérêts de ses membres en avertissant qu'il se réserve le droit de recourir à toutes les « formes de militantisme légitimes » si cette situation de blocage devait persister.

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