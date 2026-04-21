Tunisie: Gafsa - Propreté urbaine - Le grand coup de balai pour une cité exemplaire

Face à la prolifération des points noirs qui défigurent nos quartiers et altèrent la qualité de vie des administrés, l'heure n'est plus à la simple gestion, mais à l'offensive. S'inscrivant dans le sillage de l'appel à la mobilisation nationale lancé par la Présidence de la République, la commune engage une mutation profonde pour restaurer son éclat. Entre investissements massifs, adoption du porte-à-porte et tolérance zéro face aux manquements, les autorités locales frappent un grand coup pour éradiquer l'insalubrité et assainir durablement l'espace public

Dans le sillage du cri d'alarme lancé par la Présidence de la République pour une campagne de propreté d'envergure nationale, l'heure n'est plus à la demi-mesure. Face à la multiplication des points noirs qui balafrent le paysage urbain et portent atteinte à la dignité de la cité, la municipalité déploie un arsenal de mesures radicales. Le mot d'ordre est clair : frapper fort pour éradiquer l'anarchie des déchets.

Modernisation et rupture avec le passé

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Le renforcement de la logistique constitue le fer de lance de cette stratégie. Une enveloppe de 450.000 dinars, inscrite au budget 2026, est d'ores et déjà mobilisée pour l'acquisition d'équipements de pointe. Ce réarmement matériel s'accompagne d'un changement de paradigme audacieux : l'abandon progressif des conteneurs fixes -- véritables foyers d'insalubrité au profit de la collecte directe (porte-à-porte).

Pour assainir durablement les artères de la ville, la municipalité serre la vis. Un maillage serré de surveillance est instauré, mobilisant non seulement les contrôleurs de terrain, mais aussi la direction de l'inspection et les ressources humaines. Cette omniprésence administrative vise à traquer la moindre défaillance dans les circuits de collecte et à garantir une rigueur absolue dans l'exécution des tâches.

Démocratie participative : le citoyen au coeur de l'action

Parce que la bataille de la propreté est aussi une bataille culturelle, une stratégie de communication multidimensionnelle est lancée, s'articulant sur la proximité et l'évaluation à travers le lancement de sondages directs et numériques pour prendre le pouls des quartiers. Il y aura la création d'un espace «Clean City» avec un guichet dédié au sein de l'Espace Citoyen pour centraliser doléances et suggestions, et enfin l'innovation au service de l'alerte, avec le déploiement d'une application mobile permettant à chaque citoyen de signaler, en temps réel, toute infraction ou dysfonctionnement municipal.

Opération «zéro conteneur» : l'assainissement des artères vitales

Le coup de poing final porte sur le dégagement de l'espace public. Fort du succès de l'expérimentation sur les avenues Ali-Belhouane et Mongi-Slim, le retrait des bacs à ordures s'étend désormais aux zones à forte densité commerciale (avenues Taïeb-Mehiri, Jamel-Abdennasser, Ibn-Sina, Ibn-Khaldoun, Palestine, etc.).

Un dispositif spécifique, alliant horaires stricts et logistique dédiée, est mis en place pour traiter les déchets professionnels. Le succès de cette mutation urbaine repose sur une synergie sans faille avec les forces de sécurité, afin de faire respecter la loi avec la plus grande fermeté et redonner à la ville son lustre d'antan.