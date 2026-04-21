Tunisie: Scandale dans un lycée à Sousse - Des vidéos immorales générées par IA

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les unités sécuritaires ont placé en garde à vue un élève de 17 ans, inscrit dans un lycée de la région de Sousse, pour son implication présumée dans la création et la diffusion de vidéos jugées contraires à la morale, réalisées à l'aide de technologies d'intelligence artificielle.

Selon le délégué régional de l'Éducation à Sousse, Mohamed Ali Boudhraâ, le suspect est accusé d'avoir conçu ces contenus visant six élèves du même établissement scolaire.

D'après la même source, les vidéos ont été diffusées au sein de groupes fermés sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, la direction régionale de l'Éducation a mobilisé trois psychologues afin d'assurer un accompagnement des élèves concernées.

Des mesures administratives et disciplinaires seront également prises à l'encontre de l'élève impliqué, a précisé le responsable.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.