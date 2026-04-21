Tunisie: Scandale dans un lycée à Sousse - Des vidéos immorales générées par IA

Les unités sécuritaires ont placé en garde à vue un élève de 17 ans, inscrit dans un lycée de la région de Sousse, pour son implication présumée dans la création et la diffusion de vidéos jugées contraires à la morale, réalisées à l'aide de technologies d'intelligence artificielle.

Selon le délégué régional de l'Éducation à Sousse, Mohamed Ali Boudhraâ, le suspect est accusé d'avoir conçu ces contenus visant six élèves du même établissement scolaire.

D'après la même source, les vidéos ont été diffusées au sein de groupes fermés sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, la direction régionale de l'Éducation a mobilisé trois psychologues afin d'assurer un accompagnement des élèves concernées.

Des mesures administratives et disciplinaires seront également prises à l'encontre de l'élève impliqué, a précisé le responsable.