Tunisie: Il a critiqué l'arbitre Artan - Beaumelle, mauvais perdant

Les déclarations de Patrice Beaumelle après la défaite de l'EST devant Sundowns sont sûrement déplacées et « populistes ». On aurait cru, pour un instant, que c'est un de nos entraîneurs tunisiens habitués à fuir ses responsabilités et à culpabiliser l'arbitrage. En quelques semaines, Beaumelle a bien calqué ce modèle en dénonçant l'arbitre et le penalty accordé à Sundowns. Le Français n'a pas vu un penalty que les plus fanatiques des supporteurs « sang et or » ont reconnu, tellement la faute de Ben Said était évidente.

De quel arbitrage parle Beaumelle ? A l'aller et au retour, Mustapha Ghorbel et Omar Artan ont été bons et n'ont pas influencé le résultat final. Sundowns n'a pas honnêtement volé sa qualification. Beaumelle a dénié ses mauvais plans de jeu, son casting raté en alignant les mêmes joueurs qui n'ont rien fait à l'aller se contentant de changer la position de Boualia et Sasse. Il devrait avouer l'échec de ses changements tardifs, de l'état physique de ses joueurs effondrés pratiquement en deuxième mi-temps.

Cardoso a battu Beaumelle sans bavure : de l'organisation à l'état physique en passant par les changements, le Portugais savait ce qu'il faisait, contrairement au Français tombé dans l'excitation et l'émotivité. On l'a vu à l'aller et avant-hier comment il était sur ses nerfs constatant la supériorité des Sud-Africains à tous les niveaux ou presque. On l'a vu aussi contester les touches, les fautes en milieu du terrain, rentrer dans des discussions inutiles avec le quatrième arbitre alors que le match se jouait. Et puis, il vient raconter n'importe quoi et fuir ses responsabilités.

Beaumelle, qui n'a pas laissé de bons échos en Côte d'Ivoire et au MCAlger, et qui a plié devant les dirigeants « sang et or » au moment de signer son contrat, a pris le mauvais chemin pour gagner la sympathie des supporteurs. L'arbitre Artan n'a pas fait perdre l'EST, comme l'a dit l'entraîneur français. Un peu de mesure et d'honnêteté intellectuelle quand même !

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