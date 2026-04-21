Soudan: Le président du Conseil de souveraineté et le prince héritier saoudien tiennent des discussions conjointes

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé aujourd'hui à Djeddah, en Arabie saoudite.

Il a été reçu au Palais royal de Djeddah par Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et Premier ministre.

Une réunion conjointe s'est tenue entre les deux parties, au cours de laquelle elles ont passé en revue le progrès des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement et de l'approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Le président du Conseil de souveraineté a exprimé sa gratitude au Royaume d'Arabie saoudite, saluant son rôle de soutien au Soudan dans tous les domaines.

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Il a réaffirmé la solidarité du Soudan, tant du gouvernement que du peuple, avec le gouvernement et le peuple du Royaume d'Arabie saoudite face aux attaques brutales qui ont mis en péril sa sécurité et sa stabilité, soulignant le rejet et la condamnation par le Soudan des attaques iraniennes contre le Royaume.

La réunion a également porté sur la sécurité et la stabilité de la région, notamment en mer Rouge.

Le lieutenant-général Al-Burhan a affirmé la volonté du Soudan d'apporter tout son soutien à ses frères saoudiens soulignant que la sécurité du Royaume est indissociable de celle du Soudan et a salué la sagesse des dirigeants saoudiens, sous l'égide du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, et de son prince héritier, Mohammed ben Salmane.

De son côté, Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane a accueilli favorablement la visite du président du Conseil de souveraineté, réaffirmant la profondeur des relations historiques unissant les deux pays frères et exprimant sa reconnaissance pour le soutien indéfectible du Soudan au Royaume et sa solidarité.

Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à poursuivre des consultations et une coordination étroites sur les questions régionales.

Le président du Conseil de souveraineté était accompagné, lors de sa visite, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem, et du directeur du Service de renseignement, le lieutenant-général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

L'ambassadeur du Soudan auprès du Royaume d'Arabie saoudite, l'ambassadeur Dafallah Al-Haj Ali, faisait également partie de la délégation.