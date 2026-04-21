Soudan: Agar rencontre le représentant de l'Église orthodoxe russe

20 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar , a rencontré aujourd'hui le représentant de l'Église orthodoxe, le révérend Stephan Akumnov, qui visite le Soudan, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Andrei Chernovol.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a exprimé sa joie à l'occasion de cette rencontre, soulignant que les messages doctrinaux sont des messages universels et que les clercs appellent toujours à la paix et à l'amour car ce sont des messagers qui portent la parole de Dieu et la transmettent.

Agar a appelé le pasteur à soutenir la communauté chrétienne soudanaise, indiquant que le gouvernement actuel se tient à distance égale de toutes les religions et que tous les êtres humains ont besoin de clercs car la religion est la base de la vie.

Akar a exprimé son invitation au pasteur de visiter à nouveau le Soudan, soulignant que le gouvernement actuel en besoin de leur soutien et de leur contribution afin de promouvoir la paix et l'amour parmi les peuples du monde.

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Le pasteur a expliqué que sa première visite au Soudan vise à développer la relation religieuse islamique et chrétienne entre le Soudan et la Russie, qui adopte une politique de non-discrimination entre les religions au sein de l'État russe, dans le cadre de l'objectif de l'Église russe de promouvoir la paix et l'amour entre les deux pays.

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