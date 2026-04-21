Soudan: Le Premier ministre affirme l'intérêt de renforcer le système de santé et de soutenir les centres de santé

20 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a affirmé l'intérêt du Gouvernement de l'Espoir à soutenir les centres de santé et à les réhabiliter avec les derniers dispositifs médicaux, de manière à contribuer au renforcement et au développement du système de santé et à élever le niveau des services médicaux fournis aux citoyens.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre avec M. Mohamed Zaki, président du Comité de pilotage et du Comité pour le Développement de quartier de Sheikh Khojaly à Shambat Hillet, en présence du ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim.

M. Mohamed Zaki a expliqué dans une déclaration à la presse qu'il avait informé le Premier ministre des efforts déployés par le comité dans la région, en coordination avec le ministère de la Santé, pour établir et installer le centre de santé dans le quartier de Sheikh Khojaly afin de fournir des services de santé à la population de la région, soulignant que dans un proche avenir, la première pierre du centre sera posée par le Premier ministre.

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