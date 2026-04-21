Soudan: Le Premier ministre informé du plan du ministère des Mines

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a été informé du plan du ministère des Mines visant à lutter contre la contrebande d'or et du programme d'études géologiques, dont les équipes devraient être déployées la semaine prochaine.

Cela est venu lors de sa rencontre aujourd'hui à Khartoum avec le ministre des Mines, Nour El-Daim Mohamed, qui a expliqué dans un communiqué de presse qu'il a présenté au Premier ministre la stratégie du ministère pour réglementer l'exploitation minière traditionnelle et en réduire l'impact environnemental.