Tunisie: La ministre de la Justice inaugure la clinique des cadres et agents des prisons et de rééducation à la Rabta

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La ministre de la Justice Leila Jaffel a inauguré lundi la clinique des agents des prisons et de rééducation à la Rabta dans la Capitale, en consécration des orientations du département visant à exécuter des programmes au profit des cadres et agents du Comité Général des Prisons et de la Rééducation (CGPR).

Ce projet a pour objectif l'amélioration de la qualité des services fournis aux membres ce de corps de métier et de leurs familles.

A cette occasion, la ministre a pris connaissance des différentes composantes de la clinique et des équipements des différents services. Elle a aussi discuté avec le cadre médical et paramédical, selon un communiqué publié par le département.

Ont pris part à la cérémonie d'inauguration, le chef de cabinet de la ministre de la Justice, un membre du cabinet chargé du système pénitencier et de la rééducation, le président du CGPR et des cadres du CGPR.

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