Tunisie: Recrutements gelés, salaires en hausse - La ligne de Maher Ktari

Le président de la Commission des finances à l'Assemblée des représentants du peuple, Maher Ktari, a plaidé pour un gel des recrutements dans la fonction publique, tout en appelant à une amélioration des salaires afin de soutenir le pouvoir d'achat, dans le cadre des orientations du projet de budget de l'État pour 2027.

S'exprimant lundi lors de son passage sur les ondes d'Express, il a indiqué que le projet prévoit de limiter la croissance des dépenses de fonctionnement à un maximum de 3 % par rapport à 2026, traduisant une volonté de contenir les équilibres budgétaires dans un contexte économique contraint.

La maîtrise de la masse salariale constitue, selon lui, un axe central de cette stratégie. Celle-ci représente actuellement 16,1 % du produit intérieur brut. Dans ce sens, il a préconisé un encadrement strict des dépenses, notamment en plafonnant les promotions ordinaires à 40 %.

Concernant les recrutements, Maher Ktari a estimé qu'il n'était pas opportun d'ouvrir de nouveaux postes, rappelant que près de 300 000 emplois ont été créés dans la fonction publique depuis 2010, sans amélioration notable de la qualité des services.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'inverse, il a souligné la nécessité d'améliorer les salaires pour faire face à l'érosion du pouvoir d'achat, tout en insistant sur l'importance de maîtriser les prix afin de garantir l'efficacité de ces mesures.

Le responsable a également mis en avant plusieurs axes prioritaires du projet de budget, notamment le renforcement de la sécurité pharmaceutique et l'intégration de l'économie informelle, dont l'ampleur continue de peser sur les ressources de l'État.

Il a, par ailleurs, insisté sur l'importance de promouvoir l'inclusion financière, en attribuant un rôle clé à la Banque postale, tout en veillant à la préservation des participations publiques.

S'agissant des subventions, Maher Ktari a appelé à poursuivre le soutien aux carburants, au transport et aux produits de base, tout en accélérant la réforme du système afin d'en améliorer le ciblage. Il a pointé des dysfonctionnements dans l'utilisation de certains produits subventionnés, tels que le pain, la farine et le sucre, dont une partie est détournée de leur vocation sociale.

Enfin, il a indiqué que la circulaire gouvernementale trace une feuille de route visant à moderniser la gestion des ressources humaines, en limitant les recrutements aux postes jugés prioritaires et en favorisant la mobilité interne entre les administrations, afin d'optimiser les effectifs existants.