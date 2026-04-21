Tunisie: Énergie - Pas d'ajustement automatique des carburants en Tunisie malgré la crise

La Tunisie n'a pas activé de mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants, malgré les tensions géopolitiques actuelles et leurs répercussions sur les marchés énergétiques internationaux, a indiqué l'expert international en énergie, Mahmoud El May.

Intervenant lundi sur Diwan Fm, l'expert a souligné que les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont déjà impacté les prix de l'énergie à l'échelle mondiale, dans un contexte marqué par une forte volatilité.

Selon lui, les conséquences de la guerre au Moyen-Orient devraient peser lourdement sur le système de subvention des carburants en Tunisie, avec un coût estimé à près de 5 milliards de dinars.

Mahmoud El May a toutefois insisté sur le fait que l'enjeu dépasse largement la seule situation du détroit d'Ormuz. Il a mis en avant les incertitudes entourant l'état des infrastructures pétrolières dans les pays du Golfe, notamment après les récentes frappes attribuées à l'Iran, dont l'ampleur des dégâts reste encore inconnue.

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Dans ce contexte, l'expert a évoqué des informations faisant état de l'arrêt d'activité de la plus grande raffinerie de pétrole au Koweït, après avoir subi d'importants dommages, soulignant que ce type d'événements accentue davantage l'instabilité du marché.

Il a conclu en affirmant qu'il est, à ce stade, impossible d'établir des prévisions fiables sur l'évolution des prix du carburant à l'échelle mondiale, en l'absence de données précises sur l'état réel des infrastructures pétrolières dans la région du Golfe.