La 18e édition du Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM) se tient du 20 au 28 avril 2026 à Meknès, autour du thème : « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire ». Organisé sur neuf jours dans un format élargi, cet événement majeur constitue une vitrine stratégique pour la promotion de la destination « Sublime Côte d'Ivoire ».

Au-delà de la présence d'acteurs institutionnels et professionnels ivoiriens, ce rendez-vous international offre une tribune de choix pour mettre en lumière les atouts touristiques, culturels et ludiques du pays. La délégation officielle ivoirienne est conduite par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, accompagné du ministre délégué chargé des Productions vivrières, Bernard Kini-Komoé.

Sur le terrain, la mobilisation est également assurée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc, Lamine Ouattara, qui a fait le déplacement de Rabat à Meknès avec une importante équipe. Objectif : renforcer la visibilité de la destination ivoirienne et valoriser son offre touristique. À cet effet, la directrice du Bureau du tourisme et des loisirs, Mme Audrey N'Kpeoudjé, pilote une stratégie de promotion ambitieuse.

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« Il s'agit de présenter la Sublime Côte d'Ivoire sous ses meilleurs atours, en mettant en avant la richesse de son agriculture, mais aussi sa culture, son artisanat, sa gastronomie, sa nature et son hospitalité, qui constituent des leviers majeurs d'attractivité touristique », a-t-elle souligné.

Cette présence ivoirienne s'inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale renforcée. Elle intervient dans un contexte marqué par la participation du Maroc au Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, dont la clôture, le 19 avril au Palais de la Culture de Treichville, a été marquée par l'exposition « Trésors du Maroc ».

Le SIAM réunit chaque année des professionnels, exposants et institutions autour des grandes thématiques agricoles : innovation, agroalimentaire, durabilité et nouvelles technologies. Pour cette édition, les organisateurs annoncent plus de 1 500 exposants, la participation de 70 pays, plus de 55 conférences et plus d'un million de visiteurs attendus sur un site de 370 000 m².

Installée au coeur de la cité impériale de Meknès, la Côte d'Ivoire entend séduire les visiteurs à travers une offre immersive. Au programme : valorisation des jeux et loisirs traditionnels, découverte des sites touristiques via la réalité virtuelle, exposition de tenues traditionnelles et animations culturelles permanentes.

« Le SIAM constitue un levier de positionnement stratégique pour attirer des investisseurs et promouvoir la cohérence de la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" », a ajouté Mme N'Kpeoudjé. Au-delà de l'aspect promotionnel, ce salon illustre la vitalité de la coopération Sud-Sud entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Les deux pays entretiennent des relations étroites dans plusieurs domaines, notamment le tourisme et les loisirs, faisant du SIAM une plateforme idéale pour consolider davantage l'axe Abidjan-Rabat.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 18e édition met le Portugal à l'honneur et confirme le statut du SIAM comme rendez-vous incontournable du calendrier agricole international. Il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire avait remporté le prix de la meilleure participation étrangère lors de l'édition 2023. Ouvert aux professionnels depuis le 20 avril, le salon accueille le grand public du 22 au 28 avril.

À travers le thème de cette année, le SIAM met particulièrement en lumière les avancées des filières animales, notamment en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performance économique. Depuis sa création, le SIAM s'est imposé comme un carrefour d'échanges et de partenariats, réunissant décideurs, acteurs économiques et partenaires internationaux autour des enjeux majeurs de l'agriculture mondiale.