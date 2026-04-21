Cote d'Ivoire: Transformation de la noix de cajou - La CCI-CI accompagne une entreprise à capitaux ivoiriens à s'équiper

Une délégation régionale est allée apprécier le matériel.

Dans le cadre de l'une de ses missions, qui consiste à accompagner les entreprises en les mettant en relation avec les institutions financières afin qu'elles puissent bénéficier de financements pour accroître leurs capacités opérationnelles, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), à travers sa délégation régionale de Bouaké, a permis à Sobery, une société à capitaux ivoiriens basée à Bouaké et spécialisée dans la transformation de la noix de cajou, de bénéficier de cet accompagnement. Celui-ci lui a permis d'acquérir du matériel de dernière génération, dont les installations sont en cours.

Ainsi, à l'invitation du conseil d'administration et de la direction générale, le Dr Paul Dakuyo, président de la délégation régionale de la Cci-CI de Bouaké, à la tête d'une forte délégation composée des vice-présidents, du personnel de la Cci-CI régionale et de chefs d'entreprise, s'est rendu sur les lieux, le 15 avril 2026, pour apprécier l'état d'avancement des travaux.

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Conduite par Inza Zié Coulibaly, ingénieur industriel à Sobery, la délégation a eu droit à une visite guidée, assortie de toutes les explications nécessaires, permettant au président de la délégation de la Cci-CI d'apprécier l'importance des investissements réalisés en matériel. « Cette initiative s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite que nous atteignions au moins 30 % de transformation de nos produits agricoles », a relevé le Dr Paul Dakuyo, tout en rappelant que le taux actuel se situe entre 18 % et 20 %.

Pour le visiteur du jour, c'est grâce à la facilitation du gouvernement que le dédouanement et les autres formalités administratives ont pu être accomplis dans des délais raisonnables. « Nous remercions le gouvernement pour son accompagnement constant », a-t-il souligné.

De retour dans la salle de conférence, le Dr Paul Dakuyo, au nom du président de la Cci-CI, Fama Touré, n'a pas manqué de féliciter le conseil d'administration et la direction générale pour cet investissement important. « Lorsque nous voyons des Ivoiriens s'engager sur ces voies qui conduisent à l'industrialisation de notre pays, c'est la grande Côte d'Ivoire que nous voyons se réaliser », s'est-il réjoui.

Pour sa part, Inza Zié Coulibaly a assuré qu'avec ces nouvelles acquisitions, l'entreprise va non seulement augmenter sa production, mais aussi améliorer la qualité des produits finis. « Ces équipements de pointe nous permettront d'augmenter notre productivité à environ soixante tonnes par jour. Cela favorisera le recrutement de nombreuses personnes, entre 800 et 1 000, contribuant ainsi à améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes », a-t-il indiqué.

Avec ces avancées notables, l'ingénieur industriel de Sobery n'a exprimé que des mots de gratitude à l'endroit du président de la Cci-CI, du président de la délégation régionale et de l'ensemble de leurs collaborateurs.