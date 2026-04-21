Cote d'Ivoire: One man show/« Ça reste entre nous » - Agalawal compte sur le public pour « garder le secret »

C'est un rendez-vous régulier entre l'humoriste et le public qui a débuté en 2017. Agalawal sera en spectacle, le 16 mai 2026, à la salle Lougah François du Palais de la culture de Treichville.

"Ça reste entre nous", tel est l'intitulé de ce 8e One man show dont la mise en scène a été confiée à Digbeu Cravate. Pour l'annonce du spectacle, le duo était face à la presse, le 15 avril 2026, dans un complexe hôtelier, au Plateau. Agalawal a tenu à garder secret le contenu du spectacle. « Le spectacle est intitulé "Ça reste entre nous". C'est donc un secret qu'on ne peut dévoiler ici. Venez au spectacle pour le découvrir », a-t-il invité.

Il a entretenu le mystère autour de ce show humoristique qui devrait durer 1 heure 30, selon Digbeu Cravate. « Je travaille présentement sur les différents tableaux qui vont constituer le spectacle. Impossible d'en dire plus pour le moment », a fait savoir Digbeu Cravate. La conférence de presse a enregistré la présence de plusieurs figures de l'écosystème de l'humour en Côte d'Ivoire. Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Cyrille Groguhé a transmis ses encouragements à l'artiste et l'a assuré de l'appui institutionnel.