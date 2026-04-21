Cote d'Ivoire: Du livre à la scène - Le public invité à découvrir l'oeuvre 'Les Yeux mouillés' en spectacle

Le public est attendu le 19 mai à 19h30 au cinéma Pathé d'Abidjan pour la présentation du spectacle "Les Yeux mouillés", une adaptation artistique du roman de l'écrivain ivoirien Camille Anoh. L'information a été donnée à la presse le samedi 18 avril 2025 au cours d'une conférence de presse.

Selon Camille Anoh, l'objectif du spectacle est de donner une dimension vivante à son récit : « Le spectacle est une occasion de mettre une voix et un corps sur ce que j'ai écrit. Dans le livre, on partage l'imagination, mais sur scène, c'est l'émotion que nous transmettons », affirme-t-il.

"Les Yeux mouillés" est un récit construit autour de trois personnages féminins principaux : Mehalla Diop, Rita et Ama. Toutes trois se rencontrent dans un contexte marqué par la vulnérabilité et les réalités sociales difficiles qu'elles affrontent en tant que vendeuses sur les trottoirs des routes. L'auteur précise que ces personnages sont liés par une même condition : celle d'être confrontées à la tradition et à la modernité, souvent dans une tension permanente.

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Le roman, selon Camille Anoh, trouve son origine dans une scène réelle vécue sur une autoroute d'Abidjan. Il raconte avoir croisé une jeune femme au regard marqué par la tristesse, une image qui a profondément influencé l'écriture de son œuvre. « C'est de ces yeux mouillés qu'est née toute l'histoire », confie-t-il. L'auteur précise toutefois que l'oeuvre est majoritairement une fiction, avec une part de réalité intégrée à hauteur d'environ 20 %.

Sur le plan scénique, il a fait savoir que le spectacle va se dérouler en trois actes : une première partie théâtrale et slam, puis une séquence cinématographique et une phase de danse. L'ensemble, à l'en croire, sous une forme de continuité narrative pensée comme une expérience immersive. Camille Anoh insiste sur la dimension interdisciplinaire du projet : « Le théâtre, le cinéma et la danse naissent tous de l'écriture. Nous avons voulu les réunir pour toucher différents publics et différentes sensibilités. »

En plus de la représentation artistique, l'auteur relève qu'un panel de discussion est prévu autour des thématiques abordées dans l'oeuvre, notamment la place de la tradition face à la modernité. « Je veux que le public reparte avec les yeux ouverts sur une réalité qu'on regarde sans vraiment la voir », a-t-il déclaré.

L'événement, qui s'annonce riche en émotions, vise également à rassembler plus de 300 participants et à offrir une rencontre entre littérature, art vivant et engagement social. Camille Anoh, de son nom complet Anoh Ehouo Denis Camille, est ingénieur en réseaux et télécommunications et spécialiste en gestion des risques informatiques. Il est également l'auteur de Ghezo Agouda, la minute d'un soldat défectueux. Ce spectacle intervient près d'un an après la sortie du roman Les Yeux mouillés, son second livre publié en 2025.