Burkina Faso: Agence Faso Mêbo - Un modèle qui inspire le Président burundais

En séjour officiel au Burkina Faso, le Président du Burundi, Président en exercice de l'Union Africaine (UA), le Général Évariste NDAYISHIMIYE a visité, ce lundi 20 avril dans l'après-midi, le site de production de pavés de l'Agence Faso Mêbo et le boulevard Thomas-SANKARA.

À l'issue de la visite des deux sites, le Président burundais a déclaré : « Je voudrais exprimer ma joie de voir la vision du Camarade Président du Burkina qui a initié ce programme. Ce programme montre l'unité entre les citoyens. C'est inspirant et aussi instruisant ».

Évoquant un programme similaire au Burundi, appelé « travaux communautaires pour le développement », qui a permis de réaliser des écoles, des centres de santé et un stade, le Général Évariste NDAYISHIMIYE s'est réjoui du modèle burkinabè. « Ce qui m'inspire c'est comment c'est bien organisé. Je suis très ravi et je tiens à encourager le Peuple burkinabè à aller de l'avant, parce que pour avoir la paix, il faut avoir des projets communs », a indiqué le visiteur du jour, qui prévoit envoyer une mission pour s'imprégner du modèle burkinabè.

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Pour le Directeur Général de l'Agence Faso Mêbo, le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, cette visite est un honneur. Il a expliqué au Président burundais, que sous l'égide du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, les Burkinabè ont pris l'engagement de construire par eux-mêmes leur pays.