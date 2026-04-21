Burkina Faso: Agence Faso Mêbo - Un modèle qui inspire le Président burundais

21 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

En séjour officiel au Burkina Faso, le Président du Burundi, Président en exercice de l'Union Africaine (UA), le Général Évariste NDAYISHIMIYE a visité, ce lundi 20 avril dans l'après-midi, le site de production de pavés de l'Agence Faso Mêbo et le boulevard Thomas-SANKARA.

À l'issue de la visite des deux sites, le Président burundais a déclaré : « Je voudrais exprimer ma joie de voir la vision du Camarade Président du Burkina qui a initié ce programme. Ce programme montre l'unité entre les citoyens. C'est inspirant et aussi instruisant ».

Évoquant un programme similaire au Burundi, appelé « travaux communautaires pour le développement », qui a permis de réaliser des écoles, des centres de santé et un stade, le Général Évariste NDAYISHIMIYE s'est réjoui du modèle burkinabè. « Ce qui m'inspire c'est comment c'est bien organisé. Je suis très ravi et je tiens à encourager le Peuple burkinabè à aller de l'avant, parce que pour avoir la paix, il faut avoir des projets communs », a indiqué le visiteur du jour, qui prévoit envoyer une mission pour s'imprégner du modèle burkinabè.

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Pour le Directeur Général de l'Agence Faso Mêbo, le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, cette visite est un honneur. Il a expliqué au Président burundais, que sous l'égide du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, les Burkinabè ont pris l'engagement de construire par eux-mêmes leur pays.

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