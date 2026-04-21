Tunisie: Huile d'olive tunisienne - Des trophées... mais où sont les retombées ?

Les nombreuses distinctions remportées par des marques tunisiennes lors de concours internationaux d'huile d'olive constituent un signal encourageant pour la qualité du produit national. Toutefois, ces récompenses doivent désormais se traduire par de véritables retombées économiques, a estimé l'expert en politiques agricoles Faouzi Zayani.

Intervenant sur Diwan Fm, Zayani a souligné que la présence croissante de producteurs tunisiens dans les compétitions mondiales reflète la compétitivité et la reconnaissance grandissante de l'huile d'olive tunisienne sur la scène internationale. Selon lui, l'enjeu principal ne réside plus uniquement dans l'obtention de médailles, mais dans la capacité à exploiter ces succès pour renforcer la valeur ajoutée du secteur, notamment à travers le conditionnement, le branding et l'exportation de produits finis.

L'expert a expliqué que l'impact actuel de ces concours demeure limité, en raison d'une visibilité encore insuffisante et d'une couverture restreinte à des cercles spécialisés. Il a ainsi appelé à accompagner chaque distinction par une stratégie de communication plus ambitieuse et mieux structurée. Cette démarche devrait, selon lui, passer par la publication des résultats dans des revues internationales de référence, leur diffusion sur les marchés ciblés et l'organisation de campagnes promotionnelles capables de consolider l'image de marque de l'huile d'olive tunisienne.

Faouzi Zayani a également insisté sur la nécessité d'orienter davantage les efforts vers l'exportation de l'huile d'olive conditionnée, à plus forte valeur ajoutée, plutôt que vers la vente en vrac. Une telle stratégie permettrait à la Tunisie de mieux capitaliser sur sa réputation croissante et de conquérir de nouveaux débouchés à l'international. Réputée pour la qualité de son huile d'olive, la Tunisie figure parmi les principaux producteurs mondiaux du secteur. Pour les professionnels, la prochaine étape consiste désormais à transformer cette reconnaissance internationale en performances commerciales durables.

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