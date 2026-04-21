Afrique: Chine - Vers la création d'un pôle africain de médecine intégrative

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie et la Chine renforcent leur coopération dans le domaine de la santé, avec l'ambition de faire de la Tunisie un pôle africain de médecine intégrative. Cet objectif a été au centre d'une séance de travail tenue lundi entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et une délégation de l'Université de Jiangxi de médecine traditionnelle chinoise.

La rencontre a porté sur l'accélération de la mise en œuvre de projets concrets et sur l'établissement d'un partenariat opérationnel entre les deux parties, notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de l'industrie pharmaceutique. Parmi les principaux axes abordés figure la valorisation des richesses végétales et naturelles de la Tunisie à travers le lancement d'un projet de fabrication de médicaments standardisés à partir des plantes médicinales tunisiennes, conformément aux normes internationales. Cette initiative devrait également ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation vers les marchés africains.

Les discussions ont également concerné l'introduction de la médecine intégrative au sein des structures hospitalières tunisiennes. Il est ainsi prévu de créer un pôle spécialisé au sein du service de médecine traditionnelle de l'hôpital universitaire Mongi Slim à La Marsa, en partenariat avec la Faculté de médecine de Tunis. Ce projet vise à former des compétences tunisiennes et africaines dans ce domaine en pleine expansion.

Sur le plan scientifique, les deux parties ont convenu de lancer des programmes conjoints de recherche et d'innovation afin de développer de nouveaux protocoles thérapeutiques combinant l'expertise médicale tunisienne et les technologies modernes chinoises. À travers cette coopération tripartite entre la Tunisie, la Chine et l'Afrique, Tunis cherche à consolider son positionnement en tant que plateforme régionale de médecine intégrative, fondée sur le transfert de savoir-faire, la formation et la valorisation des ressources naturelles.

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