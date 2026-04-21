Tunisie: Aéroport de Sfax-Thyna - Transavia et des compagnies libyennes bientôt autorisées à opérer

Le ministère des Transports s'emploie à renforcer l'attractivité de l'aéroport international de Sfax-Thyna, en octroyant des licences à de nouvelles compagnies, dont Transavia et certaines compagnies libyennes, ainsi que par l'attribution des incitations financières pouvant atteindre la quasi-totalité des exonérations en faveur des entreprises de formation, a souligné le ministre des Transports Rachid Amri.

En réponse à une question orale posée par le député Saber Masmoudi sur la stratégie du ministère pour le développement et l'exploitation de l'aéroport de Sfax-Thyna, le ministre a également fait ressortir une programmation d'investissements de l'ordre de 46,85 millions de dinars au cours des années 2025 et 2026, consacrés notamment à l'amélioration de la qualité des services au sein de l'aéroport.

Lors de cette séance plénière au siège de l'ARP, consacrée à des questions orales, le ministre a fait savoir qu'une vision stratégique a été mise en oeuvre pour développer l'activité du fret aérien à Sfax, étant donnée qu'elle est considérée comme un levier économique pour la région.

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Dans le même ordre d'idées, Amri a affirmé que son département poursuit un travail basé sur une approche progressive et intégrée visant à instaurer un système de transport propre, régulier et respectueux des horaires, en comptant, notamment, sur les capacités propres et la valorisation des ressources humaines. Il a également assuré qu'il n'est pas question de céder les entreprises publiques, soulignant que la tendance actuelle repose sur leur réforme et l'amélioration de leurs performances, ce qui est de nature à leur permettre de retrouver leur rôle vital.

Il a ajouté que la compagnie aérienne « Tunisair », en dépit de ses difficultés, connaît un processus de redressement progressif grâce aux programmes de réformes et de restructuration, tout en en veillant à l'amélioration de la qualité des services et au renforcement de la confiance des citoyens. Dans sa globalité, le secteur des transports a enregistré des indicateurs positifs, ce qui reflète ainsi un début de retour à l'équilibre en son sein.

Pour lui, l'objectif ultime consiste à développer un système de transport moderne et efficace répondant aux attentes des citoyens et s'adaptant aux besoins de l'économie nationale, tout en garantissant la continuité du service public et l'amélioration de sa rentabilité et de sa qualité à court et moyen termes.