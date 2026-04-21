Tunisie: Tunisair - Aucun retard enregistré depuis 15 jours

La compagnie aérienne nationale Tunisair enregistre des signes tangibles de redressement, avec une stabilisation notable de ses opérations et l'absence de retards sur les vols durant les quinze derniers jours, a annoncé lundi le ministre des Transports, Rachid Amri, lors d'une séance plénière à l'Assemblée des représentants du peuple consacrée aux questions orales.

Le ministre a indiqué que la flotte opérationnelle de Tunisair poursuit son amélioration progressive et compte actuellement 12 avions en service. Cette évolution s'inscrit dans le cadre d'un programme de redressement d'urgence destiné à restructurer la compagnie, renforcer ses performances financières et améliorer son efficacité opérationnelle.

Selon les prévisions présentées, deux appareils actuellement en maintenance devraient reprendre du service avant la fin du mois d'avril, portant la flotte à 14 avions. Le nombre d'appareils opérationnels devrait ensuite atteindre 16 en juin, avec la remise en exploitation de deux avions de type A320 et A330 après réparation de leurs moteurs.

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Le plan stratégique du transporteur national vise, par ailleurs, une flotte de 18 avions d'ici la fin de l'année 2026. À cela s'ajoutera l'intégration de trois appareils supplémentaires dans le cadre de contrats de location avec option d'achat, ce qui porterait la flotte totale à 21 avions conformément aux objectifs fixés par le programme de restructuration.

Rachid Amri a souligné que l'amélioration actuelle reflète les efforts engagés pour sortir la compagnie des difficultés financières et structurelles accumulées ces dernières années. Il a ajouté que le ministère oeuvre également à finaliser les états financiers de l'entreprise et à rétablir progressivement son équilibre budgétaire.

Le ministre a précisé que les défis concernent aussi plusieurs filiales du groupe, notamment Tunisair Handling, Tunisair Catering, Amadeus et Tunisair Express, dont les situations connaissent désormais une reprise progressive. Tunisair Technics, spécialisée dans la maintenance et l'ingénierie, poursuit pour sa part son processus d'amélioration.